В Улан-Удэ бармен сопротивлялась «антиковидной» проверке в заведении

Сотрудница бара Duff выхватила и порвала протокол о выявленных нарушениях



В Улан-Удэ накануне в ходе рейда мобильной группы по контролю антиковидных профилактических мероприятий сотрудница бара Duff (проспект Победы) оказала противодействие проверяющим. Они выявили нарушения - недостаточый объем профилактических мер, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



В частности, бармен не соблюдала масочный режим, журнал дезинфекции контактных поверхностей не был заполнен. Однако в момент оформления протокола бармен выхватила документ и порвала его. Несмотря на это, извещение о явке на составление протокола направлено индивидуальному предпринимателю по почте заказным письмом.



«В баре также находился знакомый сотрудницы. Мужчина в нетрезвом состоянии выхватил у нашего коллеги папку с документами, угрожал и выгонял из помещения. Мы вызвали наряд полиции. Мы работаем для того, чтобы организации обеспечивали безопасность для своих посетителей, чтобы они постоянно проводили дезинфекцию помещений, следили за тем, чтобы не было скученности, чтобы сами сотрудники носили маску. Они в течение дня контактируют с большим количеством людей – и степень риска инфицирования в разы больше. Поэтому соблюдение мер профилактики – это забота о своем покупателе, посетителе, проявление уважения. Многие с пониманием относятся к нашей работе. Но это впервые, когда проявляют такую агрессию», - рассказал член мобильной группы.



Напомним, мобильные группы начали работу весной прошлого года. Они обеспечивают контроль выполнения мер профилактики в организациях и предприятиях, общественных местах и на транспорте. Дополнительно к основному функционалу в такие рейды выходят госслужащие, муниципальные служащие, сотрудники полиции и даже пожарные.



За воспрепятствование работе мобильной группы должностное лицо будет привлечено к административной ответственности по статье 15.2 республиканского закона «Об административных правонарушениях». Эти действия влекут предупреждение или наложение штрафов на граждан до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – до 5 тысяч рублей и на юридических лиц – до 10 тысяч рублей. Все это дополнительно к штрафу за допущенные нарушения антиковидных профилактических мер.



Напомним, в столице республики и районах Бурятии продолжаются ежедневные дневные и вечерние рейды мобильных групп. Только за минувшие сутки составлено 132 протокола об административном правонарушении по фактам несоблюдения мер профилактики коронавируса. В Улан-Удэ проверками охвачено 245 объектов и 420 жителей.



Фото: egov-buryatia.ru

