Жителю Бурятии присудили полмиллиона за потерянный по вине медиков глаз

Больница свою вину в оказании некачественной помощи так и не признала



Верховной суд Бурятии постановил выплатить компенсацию морального вреда пациенту, пострадавшему от действий врачей. Республиканская клиническая больница имени Семашко заплатит 30-летнему Михаилу 500 тыс. рублей за «некачественное оказание медицинской помощи больному на стационарном этапе его лечения».

Просмотрели инородное



О том, как в результате врачебной ошибки улан-удэнец Михаил лишился глаза, «Номер один»



- Я все видел этим глазом, куда попала крошка, но был единственный эффект – ощущение, словно кровь переливается внутри. Было очень больно. Вызвал жену, и мы на огромной скорости помчались в Республиканскую клиническую больницу (РКБ), - вспоминает Михаил.



Как оказалось, спешили зря. В больнице делать обследования не особо торопились. И даже подробный рассказ о том, как именно произошла бытовая травма, врача не смутил.



- Я зашел в кабинет неотложной помощи офтальмолога. Врач осмотрела меня. Сказала, что у меня просто ушиб. Я начал спорить, мол, ушиб это когда мячом в глаз попадут или в драке ударят, причем тут инородное тело в глазу? Но со мной говорили с позиции, что, мол, врачу видней. Выписали капли и отправили домой. Сказали две недели покапать и все будет хорошо.



Однако ощущение дискомфорта, сильная боль не покидали. В итоге дома глаз воспалился, и Михаил снова поехал в РКБ.



Там все же сделали рентген, естественно, увидев осколок в глазу. Вечером сделали операцию, вытащили осколок. Но фактор времени работал уже против него. Хотя тогда он об этом еще не знал и в поисках высококвалифицированной помощи уехал в Читу. В клинике Читинского мединститута, куда он обратился, окулисты, осмотревшие его глаз и, естественно, сделавшие рентгеновский снимок, тут же отправили его на операционный стол исправлять ошибку.



С глаз долой



Но поскольку время было упущено, а воспалительный процесс мог перекинуться и на головной мозг (по анатомии глаз они являются, по сути, его продолжением), то пришлось действовать радикально. Зрение в глазу сохранить не удалось.



Вскоре из-за стресса и повышенной нагрузки на оставшийся здоровый глаз, началось постепенно садиться зрение и в нем.



Михаил собрал необходимые экспертные заключения и обратился в РКБ с претензией в связи с оказанием некачественной медицинской помощи.



Казалось бы, что проще - был глаз, нет глаза. Все очевидно с самого начала. Извинились бы за ошибку, пошли на мировое соглашение. Нет же, стали судиться до упора, фактически вынуждая его, требующего, в общем-то, справедливости, почти два года ходить по судам. Естественно, юристы больницы на процессе доказать свою невиновность не смогли. Проиграв вначале районный суд, а затем и Верховный суд РБ.



«Назначение амбулаторного лечения вместо неотложного стационарного лечения по удалению инородного тела отсрочило постановку верного диагноза и время проведения оперативного вмешательства и, соответственно, привело к необратимым последствиям в виде резкого ухудшения состояния здоровья больного», - отмечается в решении Верховного суда РБ.



У Министерства здравоохранения Республики Бурятия случай с пациентом М. находится на контроле, сообщили в пресс-службе Минздрава РБ. В данном случае имел место клинически сложный случай, диагностика на первичном этапе была затруднена ввиду нетипичности клиники, в дальнейшем пациент был госпитализирован, ему проведена операция и оказана медицинская помощь в соответствии со Стандартами оказания медицинской помощи.



Характер полученной травмы, как сообщила пресс-служба, предполагал осложненное течение заболевания глаза. В дальнейшем для дополнительного оперативного оказания медицинской помощи и после согласования тактики лечения пациент направлен в ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия».



Судя по официальному ответу медиков, больница намерена судиться дальше.



«Республиканской клинической больницей им. Н. А. Семашко в настоящее время подана кассационная жалоба на решение Октябрьского суда Улан-Удэ и апелляционное определение Верховного суда Республики Бурятия», - сообщается в ответе.



Михаил отказался от комментариев. Однако его адвокат Елена Копелева сообщила, что размер компенсаций морального вреда ее клиенту намного ниже, чем можно было предполагать.



Деньги есть



- Возникает ощущение, что наши суды оценивают моральный вред жителей Бурятии гораздо ниже, чем в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах, - сообщила она. - Где по похожим случаям суммы компенсаций выше в пять и более раз.



По мнению адвоката, «назрела необходимость выработки единого подхода к определению сумм компенсаций морального вреда пострадавшим в результате оказания некачественной медицинской помощи». Причем, как подчеркнула адвокат Елена Копелева, «независимо от того, в каком регионе они проживают».



Однако пока этот процесс сдерживает тот факт, что Бурятия - дотационный регион, ведь РКБ является госучреждением, а деньги на выплаты фактически идут из бюджета РБ. Тем не менее федеральный бюджет в 2021 году стал профицитным, денег в казне много — из-за высоких цен (с которых мы все платим НДС). И, естественно, Москва поможет регионам с деньгами. Поэтому выплата более справедливых компенсаций со стороны государственных больниц за ошибки персонала выглядит давно назревшей. Ведь ошибки, к сожалению, полностью исключить нельзя.



Дмитрий Родионов, «Номер один»

Фото: pixabay.com

О том, как в результате врачебной ошибки улан-удэнец Михаил лишился глаза, «Номер один» уже сообщал . Напомним, что эта история произошла в ноябре 2019 года, когда Михаил ремонтировал бытовую технику. Работа с металлическими предметами и зубилом привела к тому, что в глаз мужчине попал миллиметровый железный осколочек, а вернее, небольшая крошка.- Я все видел этим глазом, куда попала крошка, но был единственный эффект – ощущение, словно кровь переливается внутри. Было очень больно. Вызвал жену, и мы на огромной скорости помчались в Республиканскую клиническую больницу (РКБ), - вспоминает Михаил.Как оказалось, спешили зря. В больнице делать обследования не особо торопились. И даже подробный рассказ о том, как именно произошла бытовая травма, врача не смутил.- Я зашел в кабинет неотложной помощи офтальмолога. Врач осмотрела меня. Сказала, что у меня просто ушиб. Я начал спорить, мол, ушиб это когда мячом в глаз попадут или в драке ударят, причем тут инородное тело в глазу? Но со мной говорили с позиции, что, мол, врачу видней. Выписали капли и отправили домой. Сказали две недели покапать и все будет хорошо.Однако ощущение дискомфорта, сильная боль не покидали. В итоге дома глаз воспалился, и Михаил снова поехал в РКБ.Там все же сделали рентген, естественно, увидев осколок в глазу. Вечером сделали операцию, вытащили осколок. Но фактор времени работал уже против него. Хотя тогда он об этом еще не знал и в поисках высококвалифицированной помощи уехал в Читу. В клинике Читинского мединститута, куда он обратился, окулисты, осмотревшие его глаз и, естественно, сделавшие рентгеновский снимок, тут же отправили его на операционный стол исправлять ошибку.Но поскольку время было упущено, а воспалительный процесс мог перекинуться и на головной мозг (по анатомии глаз они являются, по сути, его продолжением), то пришлось действовать радикально. Зрение в глазу сохранить не удалось.Вскоре из-за стресса и повышенной нагрузки на оставшийся здоровый глаз, началось постепенно садиться зрение и в нем.Михаил собрал необходимые экспертные заключения и обратился в РКБ с претензией в связи с оказанием некачественной медицинской помощи.Казалось бы, что проще - был глаз, нет глаза. Все очевидно с самого начала. Извинились бы за ошибку, пошли на мировое соглашение. Нет же, стали судиться до упора, фактически вынуждая его, требующего, в общем-то, справедливости, почти два года ходить по судам. Естественно, юристы больницы на процессе доказать свою невиновность не смогли. Проиграв вначале районный суд, а затем и Верховный суд РБ.«Назначение амбулаторного лечения вместо неотложного стационарного лечения по удалению инородного тела отсрочило постановку верного диагноза и время проведения оперативного вмешательства и, соответственно, привело к необратимым последствиям в виде резкого ухудшения состояния здоровья больного», - отмечается в решении Верховного суда РБ.У Министерства здравоохранения Республики Бурятия случай с пациентом М. находится на контроле, сообщили в пресс-службе Минздрава РБ. В данном случае имел место клинически сложный случай, диагностика на первичном этапе была затруднена ввиду нетипичности клиники, в дальнейшем пациент был госпитализирован, ему проведена операция и оказана медицинская помощь в соответствии со Стандартами оказания медицинской помощи.Характер полученной травмы, как сообщила пресс-служба, предполагал осложненное течение заболевания глаза. В дальнейшем для дополнительного оперативного оказания медицинской помощи и после согласования тактики лечения пациент направлен в ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия».Судя по официальному ответу медиков, больница намерена судиться дальше.«Республиканской клинической больницей им. Н. А. Семашко в настоящее время подана кассационная жалоба на решение Октябрьского суда Улан-Удэ и апелляционное определение Верховного суда Республики Бурятия», - сообщается в ответе.Михаил отказался от комментариев. Однако его адвокат Елена Копелева сообщила, что размер компенсаций морального вреда ее клиенту намного ниже, чем можно было предполагать.- Возникает ощущение, что наши суды оценивают моральный вред жителей Бурятии гораздо ниже, чем в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах, - сообщила она. - Где по похожим случаям суммы компенсаций выше в пять и более раз.По мнению адвоката, «назрела необходимость выработки единого подхода к определению сумм компенсаций морального вреда пострадавшим в результате оказания некачественной медицинской помощи». Причем, как подчеркнула адвокат Елена Копелева, «независимо от того, в каком регионе они проживают».Однако пока этот процесс сдерживает тот факт, что Бурятия - дотационный регион, ведь РКБ является госучреждением, а деньги на выплаты фактически идут из бюджета РБ. Тем не менее федеральный бюджет в 2021 году стал профицитным, денег в казне много — из-за высоких цен (с которых мы все платим НДС). И, естественно, Москва поможет регионам с деньгами. Поэтому выплата более справедливых компенсаций со стороны государственных больниц за ошибки персонала выглядит давно назревшей. Ведь ошибки, к сожалению, полностью исключить нельзя.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: pixabay.com