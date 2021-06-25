Бурятия пробивает ковидное дно: общее число случаев превысило 43 тысячи

Прирост за сутки 293 человека, число летальных исходов - 24



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 43 009. Это на 293 случая больше, чем было в четверг. Из них 52% (22 310) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 111 человек, за минувшие сутки умерло 24 человека, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 207 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 15 137 человек.



В стационарах получают 3 024 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 2689. В отделениях реанимации находится 177 пациентов (из них старше 65 лет – 84), на ИВЛ – 120 пациентов (из них старше 65 –54), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 90.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 16 491 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 40 316 (+98) человек, дополнительно сняты с наблюдения 714 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы 3 245 коек: занято – 3 024, свободно – 221 коек. Занятость коечного фонда составляет 93,2%.



Всего в республику поставлено 185 050 доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 168 544 человек (остаток 16 506 доз). Вторым компонентом привит 129 651 человек (осталось 55 489 доз).



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 6 896 человек, с нарастающим итогом – 1 097 350 человек.



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