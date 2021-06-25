Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования в Закаменске

Речь идет о ЧП с младенцем, который получил тяжелые химические ожоги



Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования по факту причинения тяжкого время здоровью ребенка в Бурятии, сообщает сайт Следственного комитета России.







Фото: sledcom.ru Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования по факту причинения тяжкого время здоровью ребенка в Бурятии, сообщает сайт Следственного комитета России. Как сообщал «Номер один », 18 июня в больницу был доставлен малолетний с ожогами слизистой полости рта, шеи, плеча. Следствием устанавливается, при каких обстоятельствах ребенок получил химические ожоги. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ.Фото: sledcom.ru