В Чите задержан предполагаемый педофил

В преступлении против половой неприкосновенности малолетних подозревается 30-летний мужчина
В Чите в ходе совместной работы следователей СК и сотрудников полиции удалось получить данные о причастности 30-летнего мужчины насильственным действиям сексуального характера в отношении двух малолетних мальчиков.
Подозреваемый задержан и допрошен следователями СК. С участием психологов они провели опознание подозреваемого. Назначены необходимые судебные экспертизы, сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.
Сегодня подозреваемому будет предъявлено обвинение, следователи будут ходатайствовать об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.
В Забайкалье продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера.
Как сообщал «Номер один», 21 июня злоумышленник в недостроенном здании, расположенном на улице Токмакова в Чите, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух малолетних мальчиков.
.
Ход расследования этого уголовного дела поставил на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Фото: СКР