В Бурятии лесничий незаконно отвел деляну на 6 млн рублей

Он подозревается в превышении должностных полномочий



В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего главного лесничего – начальника отдела организации и обеспечения деятельности Иволгинского лесничества. Мужчина подозревается в «превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, в мае 2019 года местный житель республики обратился с заявлением в Иволгинское лесничество о выделении ему деляны лесных насаждений для личного строительства дома. Главный лесничий, рассмотрел заявление положительно и, зная о том, что, в соответствии с действующим законодательством указанный участок леса имеет статус особо защитного, где запрещается сплошная рубка лесных насаждений, все же подписал договор купли-продажи лесных насаждений.



В соответствии с ним в собственность заявителя были переданы лесные насаждения для заготовки древесины. После этого местный житель на территории особо защитного участка леса произвел сплошную рубку лесных насаждений объемом 180 кубометров, что повлекло причинение материального ущерба лесному фонду Российской Федерации в размере 6 миллионов рублей.



В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.



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