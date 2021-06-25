В Забайкалье таможенники пресекли контрабанду золота в КНР

Двенадцать слитков обнаружены у российского перевозчика, следовавшего в Китай



Двенадцать золотых слитков обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск и Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю в грузовом автомобиле у российского перевозчика, который выезжал в Китай, сообщили в Дальневосточном таможенном управлении.



При осмотре автомобиля в конструктивной полости прицепа под деревянным настилом пола было обнаружено два полиэтиленовых свертка, обмотанных изоляционной лентой черного цвета. В свертках находились слитки округлой и квадратной формы из металла желтого цвета общим весом 4,6 кг.



Экспертиза установила, что слитки изготовлены кустарным способом из золота, чистый вес которого составил 3,9 кг. Оценочная стоимость слитков – более 16,6 млн рублей. Промышленные пробы, как и документы, подтверждающие факт изготовления или приобретения изделий, отсутствовали.



В отношении гражданина России возбуждено дело по статье 226.1 УК РФ (незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов…). Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.







Фото: dvtu.customs.gov.ru Двенадцать золотых слитков обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск и Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю в грузовом автомобиле у российского перевозчика, который выезжал в Китай, сообщили в Дальневосточном таможенном управлении.При осмотре автомобиля в конструктивной полости прицепа под деревянным настилом пола было обнаружено два полиэтиленовых свертка, обмотанных изоляционной лентой черного цвета. В свертках находились слитки округлой и квадратной формы из металла желтого цвета общим весом 4,6 кг.Экспертиза установила, что слитки изготовлены кустарным способом из золота, чистый вес которого составил 3,9 кг. Оценочная стоимость слитков – более 16,6 млн рублей. Промышленные пробы, как и документы, подтверждающие факт изготовления или приобретения изделий, отсутствовали.В отношении гражданина России возбуждено дело по статье 226.1 УК РФ (незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов…). Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Как сообщал «Номер один» , ранее в Забайкалье завершено расследование уголовного дела о незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза ЕврАзЭС 102 кустарно изготовленных слитков золота общей массой 36 кг и стоимостью свыше 151 млн рублей. В сентябре 2020 года двое железнодорожников, находясь на железнодорожной станции «Забайкальск», поместили их в полости кондиционера в кабинах машиниста локомотива. После этого в составе экспортного поезда, груженного углем, машинисты проследовали в режимную зону таможенного поста Читинской таможни для прохождения таможенного контроля и убытия с территории России в КНР. Сокрытое в тайнике золота было обнаружено и изъято в результате проведенных сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю оперативно-розыскных мероприятий.Фото: dvtu.customs.gov.ru