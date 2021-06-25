В Бурятии криминальная бабушка украла у собутыльницы 27 тыс рублей

Росгвардейцы задержали подозреваемую, но львиную долю украденного она потратила



В Бурятии в полицию села Баргузин поступило заявление о краже наличных. Жительница села Баргузин рассказала прибывшим правоохранителям, что у нее похитили 27 тысяч рублей, сообщили в республиканском управлении Росгвардии. Накануне у нее дома была гостья, с которой они распивали алкогольные напитки. Утром пенсионерка обнаружила пропажу наличных денег из кошелька, о чем незамедлительно заявила в полицию.



В ходе оперативной работы была установлена личность подозреваемой, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали ее по месту жительства. Ею оказалась 62-летняя ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности подруга потерпевшей. Выяснилось, что во время совместного распития алкогольных напитков хозяйка уснула, оставив гостью за столом. Злоумышленница, воспользовавшись моментом, похитила деньги и покинула жилище.



Часть похищенных денег, в размере около 18 тысяч рублей, женщина потратила на алкоголь и личные нужды, остальное выдала правоохранителям. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.



Фото: Росгвардия

