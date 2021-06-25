В Бурятии началась проверка банкета на Байкале «Опоры России»

Жителей республики возмутило проведение крупного форума в преддверии объявленного в регионе локдауна

В Бурятии начато расследование о проведении крупного банкета в отеле «Байкальская ривьера» (с.Гремячинск), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора. Проверить эти факты санитарному ведомству поручил глава Бурятии Алексей Цыденов.Санитарными врачами будет проведена проверка выполнения санитарно-эпидемиологических требований в гостинице. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры.Все началось с того, что в паблике «Весь Улан-Удэ» появилось видео, предположительно с мероприятия «Опоры России». На кадрах видно, что люди устроили пышный банкет с шоу-программой. Вдобавок, на видео заметно, что все гости без масок и не соблюдают меры предосторожности во время коронавируса.- На Байкале проходит без соблюдения соцдистанции мероприятие от «Опоры России». Обидно… почему им можно, - написал пользователь в паблике.Пост вызвал шквал возмущения у местных жителей.- Накал страстей. Такое чувство, что «зелёный коридор» на эти две недели делают, чтобы «лишние» не шарахались и туристам не мешали. Не удивлюсь, если увижу объявления туроператоров: «Бурятия – самая безопасная зона с 27-го по 11-е». Это, конечно, капец капешный и ком в горле, а нам-то как простым смертным жить? Точнее выживать, - высказалась пользовательница. Комментарий набрал 230 лайков.- «Жителям Бурятии и собакам вход запрещён», - и это почти не шутка, - иронизируют там же- Им - все! Нам - ничего! Наших местных трубадуров ещё туда пригнали, - добавляют там же.- Как так-то! А мы выпускной ребенка в саду смотрели по зуму! Ни одного родителя не пустили! – пишут в паблике.Заметим, Совета регионов бизнес-сообщества действительно проходит в Бурятии 24-25 июня, сообщала пресс-служба правительства республики. Как анонсировалось, Совет пройдет, преимущественно в онлайн-формате. К мероприятию по ссылке может подключиться любой желающий и послушать семинары на актуальные темы, рассмотреть успешные примеры ведения бизнеса, а также задать вопросы экспертам, представителям фондов и банков. Увы, но, видимо, на практике «что-то пошло не так».фото: скриншот из видео