Флаг Монголии на открытии Олимпийских игр в Токио понесут мужчина и женщина

Инициатива Национального олимпийского комитета Монголии о двух знаменосцах не вызвала возражений МОК



Два спортсмена - мужчина и женщина - будут избраны знаменосцами сборной Монголии на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио, сообщает

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По его словам, два года назад он выразил мнение, что женщина должна нести флаг страны на открытии Олимпиады. МОК согласился с тем, что знаменосцами сборной могут быть два человека.



«Мы хотим последовать этому направлению. В настоящий момент пока не определены имена знаменосцев. Некоторые наши спортсмены отправятся раньше других в Токио. В любом случае я полностью поддерживаю идею избрать знаменосцами двух человек», - пояснил он.



Фото: montsame.mn Два спортсмена - мужчина и женщина - будут избраны знаменосцами сборной Монголии на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио, сообщает МОНЦАМЭ со ссылкой на Б.Баттушиг, первого вице-президента Национального олимпийского комитета Монголии и члена Международного олимпийского комитета (МОК).По его словам, два года назад он выразил мнение, что женщина должна нести флаг страны на открытии Олимпиады. МОК согласился с тем, что знаменосцами сборной могут быть два человека.«Мы хотим последовать этому направлению. В настоящий момент пока не определены имена знаменосцев. Некоторые наши спортсмены отправятся раньше других в Токио. В любом случае я полностью поддерживаю идею избрать знаменосцами двух человек», - пояснил он.Фото: montsame.mn