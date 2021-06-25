Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» с 15 июля заходит в Бурятию

Для жителей республики открывается прямой рейс во Владивосток



Авиакомпания «Аврора» начинает работу в Бурятии, сообщили в минтрансе республики. Она будет выполнять с 15 июля по 28 октября. два рейса в неделю по маршруту Улан-Удэ - Владивосток по понедельникам и четвергам на лайнере А-319. Время прибытия из Владивостока в Улан-Удэ в 22:20 (время местное), время вылета из Улан-Удэ на Владивосток в 23:35 (время местное).



«Мы проделали большую работу, на 2021 год утверждено всего 20 маршрутов авиакомпании и направление«Улан-Удэ-Владивосток» в том числе, - отметил Евгений Луковников, зампред правительства Бурятии.



«Благодаря субсидированию рейса из федерального бюджета стоимость билета будет снижена на 30% и составит около 10 тысяч рублей»,- добавил Александр Гоге, министр по развитию транспорта,энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.



О старте продаж билетов будет сообщено дополнительно.



Напомним, дальневосточная авиакомпания создана в рамках поручения президента России Владимира Путина.



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans