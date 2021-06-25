В Бурятии на период локдауна закрывают заповедники

Отдохнуть на территориях «Заповедного Подлеморья» можно только с отрицательным тестом на COVID-19



В Бурятии в связи с локдауном ограничили посещение особо охраняемых природных территорий ФГБУ «Заповедное Подлеморье»: Забайкальского национального парка, государственного природного заказника федерального значения «Фролихинский», Баргузинского государственного природного биосферного заповедника. Ограничения продлятся с 27 июня по 11 июля 2021 года.

- На этот период будет прекращена деятельность Визитно-информационного центра «Парк дикой природы», эколого-просветительского объекта «Байкальская заповедная школа», Музея Природы, Визитно-информационного центра «Дом соболя», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В сообщении отметили, что пребывание посетителей на кемпингах, в гостевых домах, а также в составе организованных туристических групп в это время будет возможно при условии наличия отрицательного результата теста на COVID-19. Тест должен быть сделан не позднее 72 часов до момента прибытия на подведомственные территории.







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