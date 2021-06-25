В Бурятии ищут пропавшего уроженца Республики Тыва

Две недели назад 56-летний мужчина вышел из дома в Улан-Удэ и не вернулся

Полицейские разыскивают 56-летнего жителя Улан-Удэ Аван-Оол Анатолия Топур-Ооловича, который 11 июня ушел из дома на улице Наушкинской и до настоящего времени не вернулся. Является уроженцем Республики Тыва.

Приметы: азиатской внешности, на вид 55-60 лет, среднего телосложения, рост 165-170 см, волосы с проседью.

Был одет: куртка светло-бежевая, брюки джинсовые коричневого цвета, кроссовки коричневые.

При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(964)406-96-02, 8(924)555-97-55, 8(924)011-13-11 или 102 (112).







фото: МВД Бурятия