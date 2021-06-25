Портал «Работающая Бурятии» вновь востребован в республике, объявившей локдаун

Организациям для продолжения работы в период ограничений необходимо согласование через этот портал



Всем предприятиям, деятельность которых разрешена в период с 27 июня по 11 июля, необходимо получить согласование на портале «Работающая Бурятия» https://работающаябурятия.рф

До получения согласования работа предприятия запрещена, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Кроме того, организации, которые продолжат работу, должны обеспечить перевод не менее 30 % сотрудников на дистанционный режим работы. В условиях ограничительных мер продолжат работу:



1. Непрерывно действующие организации, организации, имеющие оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса.



2. Медицинские и аптечные организации.



3. Организации, обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникационных сетей.



4. Операторы почтовой, сотовой, фиксированной и спутниковой связи.



5. Организации, представляющие услуги в сфере информационных технологий, массовых коммуникаций и средств массовой информации, включая организации, осуществляющие производство и выпуск средств массовой информации.



6. Организации, осуществляющие деятельность по производству, выпуску, распространению периодических печатных изданий на территории Республики Бурятия, в том числе организации, оказывающие экспедиционные и (или) логистические услуги в сфере производства, выпуска, распространения периодических печатных изданий на территории Республики Бурятия.



7. Организации, оказывающие ритуальные услуги.



8. Организаций, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения.



9. Организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.



10. Организации, осуществляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам).



11. Организации, обеспечивающие население продуктами питания и непродовольственными товарами первой необходимости.



12. Организации, задействованные для строительства и реконструкции объектов капитального строительства на территории Республики Бурятия в рамках исполнения государственных или муниципальных контрактов, заключенных до вступления в силу настоящего указа, реализации национальных проектов, федеральных и государственных программ, программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, концессионных соглашений.



13. Организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства.



14. Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Бурятия.



15. Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия.



16. Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования Республики Бурятия.



17. Организации, осуществляющие реализацию строительных, отделочных материалов и инструментов на условиях дистанционной доставки.



18. Организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки.



19. Предприятия, осуществляющие аэропортовую деятельность и авиационные перевозки.



20. Организации, которые в целях обеспечения населения продуктами питания и товарами первой необходимости оказывают торговые, складские услуги, транспортно-логистические услуги.



21. Организации, деятельность которых связана с защитой здоровья населения от болезней, общих для человека и животных; организации, занимающиеся отловом животных без владельцев.



22. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство и поставку твердого, жидкого, газового топлива, а также предприятия, осуществляющие их доставку.



23. Организации системы нефтепродуктообеспечения.



24. Нотариусы, совершающие неотложные нотариальные действия.



25. Адвокаты, следующие для производства неотложных следственных действий и на судебные заседания безотлагательного характера.



26. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности.



27. Организации, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования и техники.



28. Специализированные организации розничной торговли, реализующие оптико-офтальмологические изделия (салоны оптики).



29. Системообразующие организации (за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»).



Фото: egov-buryatia.ru



