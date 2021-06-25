Вячеслав Дамдинцурунов: Сотниково нужно защитить

Из-за разрушения берега Селенги частные дома и дачи оказались под угрозой затопления



В поселке Сотниково из-за разрушения берега реки Селенга сложилась тревожная ситуация. Местные жители оказались под угрозой подтопления – как сообщил руководитель республиканского агентства ГО и ЧС Сергей Борошноев, по последним данным расстояние от кромки до ближайшего забора составляет 6,6 метров, до ближайшего дома – 16,5 метров. Причина разрушения берега – подъем уровня воды в реке.



Для того, чтобы избежать чрезвычайной ситуации, здесь необходимо срочное берегоукрепление. Всего нужно укрепить 327 метров вдоль побережья, это обойдется бюджету в 14,3 миллиона рублей.



Такую сумму запросило минприроды Бурятии из республиканского бюджета. Решение о выделении средств принималось на сегодняшнем заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям правительства республики.



Зампред комиссии, министр спорта и молодежной политики Вячеслав Дамдинцурунов отметил, что эти деньги необходимо выделить. Для этого нужно обратиться к главе республики, после чего минприроды сможет определить подрядчика и начать работы. Также Вячеслав Дамдинцурунов взял этот вопрос под личный контроль.



- Как докладывал сегодня министр природных ресурсов Сергей Матвеев, сроки выполнения работ после поступления денежных средств - ориентировочно 20 дней, - сообщил Сергей Борошноев.



Напомним, в Бурятии в этом году существует угроза наводнений. Часть районов уже пострадала от паводков, тревожная ситуация и в Улан-Удэ. Глава республики Алексей Цыденов и мэр столицы Игорь Шутенков уже обратились к жителям, рассказав о принимаемых мерах по борьбе со стихией и призвали население быть готовым к чрезвычайным ситуациям.

