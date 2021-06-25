25.06.2021
Дожди и грозы придут в Бурятию на выходных

Дожди и грозы придут в Бурятию на выходных

Смещение циклона, который вызовет неблагоприятные метеоявления,  ожидается 28 июня

Смещение циклона 28 июня вызовет по южной половине Бурятии дожди, грозы, ливни, местами возможен град. Об этом сообщает мэрия Улан-Удэ со ссылкой на Бурятский гидрометцентр.

В связи с прогнозом  всем предприятиям и учреждениям рекомендовано провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения:

– провести инструктаж дежурных и диспетчерских служб;
– проверить готовность техники и личного состава для работы в неблагоприятных условиях; 
– обеспечить оперативное реагирование сил и средств, участвующих в ликвидации аварий на сетях тепло - электро - и водоснабжения.Обо всех предпосылках к ЧС сообщать в службу «ЕДДС».

фото: pixabay.com
погода
^