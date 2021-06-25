В Улан-Удэ напоминают о штрафах за отсутствие масок у пассажиров

Каждый день во время проверок составляют более 20 протоколов за нарушение ковидных ограничений



В Улан-Удэ в общественном транспорте полным ходом идут проверки соблюдения масочного режима. Ежедневно мобильная группа выявляет около десятка нарушителей в общественном транспорте, сообщает Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ.



Например, вчера мобильная группа по транспорту проверила 36 транспортных средств, 220 пассажиров. Выявлено шесть нарушений.



– Проведены профилактические беседы о неправильном использовании масок с пассажирами трамваев, автобусов № 3, 40. Составлен один протокол по ст. 15.1 на пассажира автобуса маршрута № 100, – сообщили в Комитете.



На входе в транспортные средства размещены объявления о том, что проезд без защитной маски запрещен. Кондукторы и водители просят горожан использовать средства индивидуальной защиты, а если их нет – маски имеются в продаже.



Кроме того, организована бесконтактная дезинфекция и санитарная обработка общественного транспорта. Ежедневно сотрудники специализированной организации ООО «БИОФАРМ Технолоджи» проводят дезинфекцию трамваев и автобусов сертифицированными препаратами.



- Дополнительно городскими транспортными предприятиями организована работа по дезинфекции поручней, ручек, проветриванию салонов транспортных средств. Водители и кондукторы во время работы используются защитные маски, перчатки, - добавили в ведомстве.



Всего по городу работают 14 мобильных групп в состав которых входят работники городской администрации, сотрудники полиции, представители органов государственной власти Республики Бурятия. Каждый день составляют более 20 протоколов за нарушение ограничений по COVID-19.



По результатам рейдовых мероприятий, проведенных мобильными группами с 10 апреля 2020 г. составлено 2090 административных протокола, из них: 1596 – на физических лиц, 276 – на должностных лиц и 218 – на юридических лиц (ИП).



фото: администрация города