В Бурятии ТГК-14 проиграла рабочим

Теперь компания обязана повысить оплату труда своим работникам

Станислав Сергеев, «Номер один».

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В Верховном суде завершилось дело, на кону которого было повышение оплаты труда рабочим ТГК-14. Компания отчаянно пыталась доказать, что ничего повышать не обязана, и даже убедила в этом суд первой инстанции. Однако в апелляции вердикт был иной – не в пользу тепловой компании. Таким образом, в затянувшемся конфликте между ТГК-14 и ее сотрудниками весы качнулись в сторону последних.В суде ТГК-14 пыталась оспорить решение инспекции труда Бурятии, которая в конце декабря заявилась с проверкой и нашла нарушения. Проверка, к слову, состоялась по требованию прокуратуры республики «в связи с возрастающей социальной напряженностью на предприятии, неурегулированием коллективного трудового спора со стороны работодателя по итогам заседания примирительной комиссии, объявлением работниками голодовок», говорится в решении суда.Речь идет о нашумевшем конфликте между работниками ТГК-14 и руководством компании, разгоревшемся в конце прошлого года. Сотрудники Улан-Удэнской ТЭЦ-1 (филиал ТГК-14) устроили голодовку. Акция протеста была вызвана трудовым спором руководства компании с первичной профсоюзной организацией. Основное требование рабочих – присоединение к тарифному соглашению.Кроме того, работники жаловались тогда на снижение компенсации за вредные условия труда с 24% до 8%, произошедшее после проведения специальной оценки условий труда. А также отсутствие индексации заработной платы, обеспечения средствами индивидуальной защиты, организацию рабочих мест и т. д.Конфликт удалось временно разрешить 28 декабря. Тогда участники протестной акции работников ТГК-14, руководство компании, правительство Бурятии и представители профсоюзной организации подписали совместный протокол, по которому выработан конкретный механизм решения проблемных вопросов. Принято решение о разработке регионального тарифного соглашения.Его разработкой занималось и руководство ТГК-14, и представители республиканского правительства, и члены профсоюзов. Создана рабочая группа, в которую также вошли представители администрации Улан-Удэ и Республиканской службы по тарифам. Стороны должны были согласовать единую версию документа, который устроил бы всех.В мае этого года соглашение все же подписали. Однако, судя по всему, конфликт на этом не был исчерпан.Судебное разбирательство, завершившееся лишь недавно, имело целью выяснить, положены ли работникам ТГК-14 доплаты за вредные условия труда в размере 24%, а не 8%, как настаивало руководство компании.Инспекция труда была уверена, что положены, о чем сообщила в своем предписании, адресованном ТГК-14. Именно этот документ и пыталась оспорить компания в суде.Из него следует, что в 2013 году на предприятии ведена аттестация рабочего места по условиям труда грузчика четвертого разряда, занятого на разгрузке угля. По ее результатам установлены вредные и опасные производственные факторы. А значит, доплата должна составить 24%.Однако в 2018 году проведена еще одна оценка условий труда грузчика, из результатов которой следует, что доплата должна составить 8%. Инспекция поставила под сомнение этот вывод, ведь пересмотр ставки возможен только при улучшении условий труда, чего, по мнению ведомства, не произошло.В итоге инспекция постановила сделать перерасчет зарплаты работникам с учетом максимальной доплаты.«Возражая против указанного пункта предписания, ПАО «ТГК-14» сослалось на то, что в конце 2013 года существенно изменилось законодательство в области охраны труда, вместо аттестации рабочих мест введена специальная оценка условий труда. Специальная оценка условий труда, результаты которой введены в действие на предприятии 30 мая 2018 года, проведена с соблюдением требований закона, размеры новых доплат за работу во вредных условиях установлены на законных основаниях», - пересказывает суд позицию тепловиков.Районный суд решил, что позиция ТГК-14 верная, и удовлетворил иск компании, отменив предписание трудовой инспекции.«Каждый из работников был уведомлен о результатах специальной оценки условий труда и предстоящих изменениях условий трудового договора. Сторонами трудовых правоотношений подписаны дополнительные соглашения к трудовому договору, что свидетельствует о том, что работники согласились с изменениями условий договора, в том числе с изменением размера доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. Разногласия между работниками и работодателем свидетельствуют о наличии индивидуальных трудовых споров, которые не могут быть разрешены путем вынесения предписания инспекцией труда», - пришел к выводу судья Железнодорожного суда.Однако ведомство не согласилось с таким решением и отправилось в Верховный суд Бурятии его обжаловать. И жалоба возымела успех.«Материалы проверки, проведенной инспекцией труда, свидетельствуют о том, что нарушения закона являются очевидными», - говорится в решении «верхушки».По мнению судей, даже с учетом того, что законодательство с 2013 года сильно поменялось, менять размер доплат без улучшения условий труда нельзя.«Таким образом, предписание государственной инспекции труда по вопросу доплаты за вредные и (или) опасные условия вынесено правомерно, - пришли к выводу судьи апелляционной инстанции. - На основании изложенного судебная коллегия отменяет решение суда и принимает новое решение об отказе в удовлетворении административного иска».Таким образом, рабочие ТГК-14 одержали маленькую победу в затяжном конфликте. Однако список их требований был гораздо шире. Несмотря на то, что при участии правительства подписано соглашение между сторонами, до сих пор непонятно, достигнут ли компромисс между сторонами. И не повторятся ли акции протеста со стороны работников тепловой компании.