В Бурятии ТГК-14 проиграла рабочим

Теперь компания обязана повысить оплату труда своим работникам
В Верховном суде завершилось дело, на кону которого было повышение оплаты труда рабочим ТГК-14. Компания отчаянно пыталась доказать, что ничего повышать не обязана, и даже убедила в этом суд первой инстанции. Однако в апелляции вердикт был иной – не в пользу тепловой компании. Таким образом, в затянувшемся конфликте между ТГК-14 и ее сотрудниками весы качнулись в сторону последних.
Ударили по рукам
В суде ТГК-14 пыталась оспорить решение инспекции труда Бурятии, которая в конце декабря заявилась с проверкой и нашла нарушения. Проверка, к слову, состоялась по требованию прокуратуры республики «в связи с возрастающей социальной напряженностью на предприятии, неурегулированием коллективного трудового спора со стороны работодателя по итогам заседания примирительной комиссии, объявлением работниками голодовок», говорится в решении суда.
Речь идет о нашумевшем конфликте между работниками ТГК-14 и руководством компании, разгоревшемся в конце прошлого года. Сотрудники Улан-Удэнской ТЭЦ-1 (филиал ТГК-14) устроили голодовку. Акция протеста была вызвана трудовым спором руководства компании с первичной профсоюзной организацией. Основное требование рабочих – присоединение к тарифному соглашению.
Кроме того, работники жаловались тогда на снижение компенсации за вредные условия труда с 24% до 8%, произошедшее после проведения специальной оценки условий труда. А также отсутствие индексации заработной платы, обеспечения средствами индивидуальной защиты, организацию рабочих мест и т. д.
Конфликт удалось временно разрешить 28 декабря. Тогда участники протестной акции работников ТГК-14, руководство компании, правительство Бурятии и представители профсоюзной организации подписали совместный протокол, по которому выработан конкретный механизм решения проблемных вопросов. Принято решение о разработке регионального тарифного соглашения.
Его разработкой занималось и руководство ТГК-14, и представители республиканского правительства, и члены профсоюзов. Создана рабочая группа, в которую также вошли представители администрации Улан-Удэ и Республиканской службы по тарифам. Стороны должны были согласовать единую версию документа, который устроил бы всех.
В мае этого года соглашение все же подписали. Однако, судя по всему, конфликт на этом не был исчерпан.
Пересчитали по-новому
Судебное разбирательство, завершившееся лишь недавно, имело целью выяснить, положены ли работникам ТГК-14 доплаты за вредные условия труда в размере 24%, а не 8%, как настаивало руководство компании.
Инспекция труда была уверена, что положены, о чем сообщила в своем предписании, адресованном ТГК-14. Именно этот документ и пыталась оспорить компания в суде.
Из него следует, что в 2013 году на предприятии ведена аттестация рабочего места по условиям труда грузчика четвертого разряда, занятого на разгрузке угля. По ее результатам установлены вредные и опасные производственные факторы. А значит, доплата должна составить 24%.
Однако в 2018 году проведена еще одна оценка условий труда грузчика, из результатов которой следует, что доплата должна составить 8%. Инспекция поставила под сомнение этот вывод, ведь пересмотр ставки возможен только при улучшении условий труда, чего, по мнению ведомства, не произошло.
В итоге инспекция постановила сделать перерасчет зарплаты работникам с учетом максимальной доплаты.
«Возражая против указанного пункта предписания, ПАО «ТГК-14» сослалось на то, что в конце 2013 года существенно изменилось законодательство в области охраны труда, вместо аттестации рабочих мест введена специальная оценка условий труда. Специальная оценка условий труда, результаты которой введены в действие на предприятии 30 мая 2018 года, проведена с соблюдением требований закона, размеры новых доплат за работу во вредных условиях установлены на законных основаниях», - пересказывает суд позицию тепловиков.
Районный суд решил, что позиция ТГК-14 верная, и удовлетворил иск компании, отменив предписание трудовой инспекции.
«Каждый из работников был уведомлен о результатах специальной оценки условий труда и предстоящих изменениях условий трудового договора. Сторонами трудовых правоотношений подписаны дополнительные соглашения к трудовому договору, что свидетельствует о том, что работники согласились с изменениями условий договора, в том числе с изменением размера доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. Разногласия между работниками и работодателем свидетельствуют о наличии индивидуальных трудовых споров, которые не могут быть разрешены путем вынесения предписания инспекцией труда», - пришел к выводу судья Железнодорожного суда.
Маленькая победа
Однако ведомство не согласилось с таким решением и отправилось в Верховный суд Бурятии его обжаловать. И жалоба возымела успех.
«Материалы проверки, проведенной инспекцией труда, свидетельствуют о том, что нарушения закона являются очевидными», - говорится в решении «верхушки».
По мнению судей, даже с учетом того, что законодательство с 2013 года сильно поменялось, менять размер доплат без улучшения условий труда нельзя.
«Таким образом, предписание государственной инспекции труда по вопросу доплаты за вредные и (или) опасные условия вынесено правомерно, - пришли к выводу судьи апелляционной инстанции. - На основании изложенного судебная коллегия отменяет решение суда и принимает новое решение об отказе в удовлетворении административного иска».
Таким образом, рабочие ТГК-14 одержали маленькую победу в затяжном конфликте. Однако список их требований был гораздо шире. Несмотря на то, что при участии правительства подписано соглашение между сторонами, до сих пор непонятно, достигнут ли компромисс между сторонами. И не повторятся ли акции протеста со стороны работников тепловой компании.
Станислав Сергеев, «Номер один».
Фото: russianstock.ru