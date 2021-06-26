Улан-удэнцы увлеклись разведением кур

К армии огородников присоединились любители цыпочек





Каждый поход в магазин для жителей Бурятии оборачивается головной болью - цены на продукты растут, а качество все хуже. Неудивительно, что все больше горожан решили вырастить еду с приставкой «эко» самостоятельно – к армии огородников присоединились любители курочек.



Цыплят по осени считают



Чтобы познакомиться с ситуацией на рынке птицы, едем на Крестьянский рынок. Наша миссия - купить двух несушек и получить ценные советы от бывалых заводчиков. Первым продавцом оказывается пенсионер Сергей Николаевич. Мужчина занимается курицами с самого детства.



- Если вы хотите приобрести их не на одно лето, то лучше начинать с кур в возрасте от пяти месяцев. На поиски таких курочек надо отправляться осенью – не зря говорят, что цыплят по осени считают. Несушки стоят от 350 рублей - смотря, какая порода. У нас в городе самая распространенная — это хайсекс белая. У нее и кросс хороший, и птица неприхотливая, - говорит Сергей Николаевич.



Рядом с бесконечными «кукареку» слышна разноголосица: для горожанина утята, индюшата и гусята выглядят как герои мультфильмов. Тут мы знакомимся с начинающим птицезаводчиком.



- Когда я приезжала на лето к бабушке, у нее в сарае появлялся приколотый мною к стене лист с надписью «рацион», где было расписано дневное «меню» для кур. Я в шесть лет заявила маме, что, повзрослев, обязательно заведу кур. И вот в 30-летнем возрасте у меня появился свой дом и шесть соток земли, - рассказывает Галина Урбаева.



Обладателем цыплят девушка стала случайно – коллега отдала мужу несушку с тремя цыплятами.



- На веранде мы сделали вольерчик, и там они перезимовали. Всю зиму я «ныряла» по очереди в Интернет за информацией о мелких пищащих пернатых и на веранду: полюбоваться, повосхищаться и посюсюкаться. Если поначалу варила им пшенную кашку, терла туда желток, добавляла творожок, то теперь эти монстрики склевывали все подряд. А что не склевывали, то затаптывали. Пришлось модернизировать вольер, чтобы миски с кормом и водой ставить наружу, а птенцы и курица могли только свои морды клювастые просовывать.



По словам Галины, первым шоком стал момент, когда курица начала отлучать подросших цыплят от себя: «Нет, ну теоретически я об этом читала и знала, тем более и у кошек с собаками что-то похожее происходит, но не так жестко. Курица стала их бить и прогонять. А куда прогонишь с подводной лодки?! Пришлось отгораживать для озверевшей наседки отдельный уголок. Бонусом явилось то, что недели через две она стала нестись».



Один из плюсов домашней птицефабрики - отсутствие мусора: «Мы перестали выбрасывать остатки еды (особенно подкисшее или залежалое), шкурки от свежего сала, остающиеся после перекручивания, да и просто очистки от овощей. Куры сметают все! Самое «мимишное» заключалось в том, что так как пернатые выросли буквально у меня на руках, они совсем не боялись. А петух вообще ходил за мной по пятам по двору, как собачка. Если я садилась читать, он присаживался сбоку и его можно было гладить. Это так мило!».



Вскоре пошли и яйца.



- Желтки все яркие, ни в какое сравнение с магазинскими не идут, как и их вкус. Хотя сбой бывает и тут. И несутся наши цыпочки, где им приспичит! Так как они гуляют, где хотят, то и несутся так же. И плевать хотели летом на ящики-гнезда в курятнике, это зимой им деваться некуда, - делится Галина.



Голубые яйца от кур голубых кровей



На подворье Анастасии Будаевой 100 птиц. Элитных заметишь не сразу. Куры как куры, просто черные, как смоль. «Перья на солнце красивым голубым цветом отливают», — любуется птицевод. Жительница Вахмистрово долго коллекционировала и изучала разные породы домашней птицы: испытывала их на устойчивость к болезням и яйценоскость. Волей случая узнала про китайских кур и загорелась, узнав, что птицы голубых кровей несут цветные яйца.



— Внутри яйцо белое, ничем не отличается по вкусу от обычного, а скорлупа может быть голубой или зеленой, — рассказывает Анастасия.



Полтора года назад селянка купила с рук трех китайских цыплят. Им был всего день от роду. Птицевод выходила и вырастила двух несушек и петушка. Когда курам пришло время нестись, походы в птичник превратились в мучительное ожидание.

- Помню, как зашла в курятник, а там первое голубое яйцо! Столько восторга было! — смеется Анастасия. Вскоре птицевод уже сама вывела в инкубаторе потомство черных кур. Сейчас у нее больше десятка клювов этой породы.



Дачка без квочки



Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал важное для всех дачников заявление. В вопросе разведения кур на садовом участке поставлена точка. Финал у подобных соседских споров может быть только один. Разводить на своих дачных участках животных и птиц без согласия соседей запрещено. Если свинарник, крольчатник или курятник доставляет неудобство владельцам близлежащих участков своим ароматом или шумом и они обратятся в суд, то такие постройки должны быть закрыты или даже снесены.



Согласно Земельному кодексу, владельцы загородных участков обязаны использовать свою землю в соответствии с ее целевым назначением и соблюдать санитарно-гигиенические правила.



«Граждане обязаны не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания», — приводит выдержку из обзора судебной практики кассационный суд.



В некоторых случаях разведение птиц и животных на участках может быть расценено как самоуправство. В соответствии с КоАП РФ штраф за самовольные действия, вопреки закону, не причинившие существенного вреда, составляет от 100 до 300 рублей либо дело может закончиться предупреждением.



Так что разводить кур, с одной стороны, чревато, если соседи сильно против. С другой – учитывая рост цен и уровень реальных доходов населения, людям ничего не остается, кроме как искать альтернативные источники обеспечения себя продуктами. Которые к тому же гораздо экологичнее и вкуснее магазинских.



Леонид Григорьев, «Номер один».

