Сила - в сказках

Почему дети так любят волшебные истории с хорошим финалом?
Сказки в жизни ребенка занимают одно из главных мест. У малышей волшебные истории вызывают неподдельный интерес, часто они сами начинают выдумывать рассказы, в которых становятся главными героями. Но почему они так интересны детям? Почему их не страшат те сюжеты, что настораживают взрослых? О пользе сказок расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.
Искажение восприятия
- Игорь Валерьевич, расскажите, почему сказки воспринимаются детьми и взрослыми по-разному? Нам иногда кажется, что они жестокие, но дети этого почему-то не замечают.
- Это очень интересный и малоизученный вопрос. Да, сейчас, перечитывая детские сказки ребенку, мы, взрослые, вдруг обнаруживаем, что старые забавные сюжеты оказываются жестокими, мы начинаем переживать, как же ребенок будет воспринимать сюжет, как это на него повлияет.
Нужно сказать, что сегодня сказки воспринимаются иначе. Если посмотреть, их изменения во времени, то заметим, что с каждым поколением они становятся все мягче и гуманнее. Вспомним сказки братьев Гримм, которые являются не чем иным, как адаптацией народных сказок, которые были очень жестокие. Для тех времен пересказ Гримм был более мягким вариантом. Тем не менее современный читатель удивляется жестокости даже этого мягкого варианта.
Сказки, как и общество, претерпевают изменения, можно отследить эволюцию их гуманизации. Например, в адаптации Алексея Толстого уже нет кровавых подробностей, здесь упор сделан на морально-этический аспект. Мир, общество, социальные связи и отношения постоянно меняются. Я не раз говорил о том, что скорость этих изменений в последние десятилетия просто огромна. Поэтому во многом оказывается так, что те сказки, которые нам в детстве читали, не очень приспособлены для современных реалий.
- Когда мы вспоминаем сказки и мультики из детства, нам кажется, что они были добрее. Это наши индивидуальные особенности восприятия, так?
- Скорее всего, это искажение восприятия, мы вспоминаем не саму сказку или мультфильм, а наше впечатление о нем, те эмоции, которые переживали в детстве. Удивительно в этом плане, что когда мы снова возвращаемся к любимым сказкам, они нам кажутся совершенно не такие, какими их представляли. Многие вещи видятся достаточно удивительными, а может, и неприемлемыми.
Например, сказка о Лисе и Волке. Помните знакомые с детства фразы: «ловись, рыбка, большая и маленькая», «мерзни, мерзни, волчий хвост»? Эта сказка была для нас, детей, веселой, мы восхищались хитростью Лисы. Если посмотреть на сказку с современных позиций, то о чем она? Об обмане и лжи, бессмысленной по своей сути. Наверное, когда эта сказка была популярна, транслировалась хитрость и смекалка, что не нужно быть простаком, а надо быть немного с хитрецой. Насколько этот посыл актуален сейчас, сложно сказать, потому что, с одной стороны, ценность здоровой хитрости, смекалки никуда не делась, но, с другой стороны, ловкость и хитрость из этой сказки несколько наивная для современного ребенка.
Зачем ребенку сказки?
- Зачем взрослые рассказывают ребенку сказки?
- Сказки выполняют определенные задачи. Во-первых, они несут коммуникативную функцию. С появлением народного творчества сказка была способом общения. Она написана очень простым и понятным для ребенка языком, что позволяет донести до него достаточно сложные вещи. Дело в том, что в детском возрасте происходит становление мышления и определенных его операций, в дошкольном возрасте еще не сформировались сложные формы мышления, у него нет абстрактно-теоретического мышления, оно еще очень и очень конкретное.
Сказка активизирует воображение, благодаря ее образному языку можно донести до малыша новые знания и понятия. Следующая важная функция сказки – социализирующая. Посредством нее взрослые не просто общаются с ребенком или развлекает его, он включается в имеющуюся систему общественных отношений. Передает знания, традиции, обычаи, доносит информацию о том, что такое хорошо и что такое плохо. В этом плане нужно сказать, что сказка играет еще и воспитательную функцию, она не просто включает его в социальные отношения, но и дает ориентиры в них.
Если рассматривать сказку с трех ее основных функций, то с учетом того, что она задействует те механизмы, которые в данном возрасте у ребенка наиболее чувствительны, она становится очень хорошим инструментом. Например, в сказкотерапии. Мало кто знает, что сказки обладают психотерапевтическим эффектом. Именно поэтому они используются в психотерапии - с помощью сказочного образа легко усвоить новый материал, установить нравственные понятия, научить способам и правилам поведения, показать, как справляться со страхами и тревожными состояниями. Весь этот арсенал сказок используется в сказкотерапии – лечении сказкой.
В зависимости от той проблемы, которая имеется у ребенка, специалист подбирает, придумывает или специально разрабатывается соответствующая сказка. Кроме того, через нее можно узнать о таких переживаниях детей, которые они сами толком не осознают или стесняются рассказать взрослым: страх, одиночество, неуверенность в себе, грубое отношение со стороны воспитателей или близкого человека. Сказка помогает ребенку отреагировать эмоциональные переживания, понять их, осознать, отреагировать, понять, что это за эмоциональное переживание, что он чувствует, узнать, что не одинок в этих переживаниях, что они достаточно нормальны, а также каким образом с ними можно справиться.
То, что сказка развивает личность ребенка, очевидный факт. Она развивает не только воображение, но и все высшие психические функции: мышление, речь, воображение, память. Сказка – это очень хороший материал, с помощью которого не только взрослый может общаться с ребенком, но и ребенок со взрослым.
Сказки – это обязательный атрибут детства, с помощью которого ребенок усваивает и культурный опыт, и модели поведения, и, что само важное, сказка – это совместная деятельность, которая сближает родителей и ребенка. Несмотря на теоретические разночтения о роли и содержании сказок, я бы на первый план вынес именно эту роль сказки. Само содержание, наверное, отходит на второй план. Это мое личное мнение. Лучше почитать с ребенком сказку, чем дать ему планшет с мультиками. Совместное прочтение устанавливает между родителем и ребенком доверительные отношения, невидимые связующие нити. Во время чтения ребенок чувствует себя в безопасности, находится в комфортных для него условиях. Сказка является самой короткой дорожкой, по которой взрослый может подойти к внутреннему миру ребенка.
Дети могут по нескольку раз просить почитать им одну и ту же сказку. В этом может отражаться потребность ребенка убедиться в том, что жизнь стабильна и предсказуема. Любая сказка заканчивается победой добра над злом, ее финал всегда позитивен. Ребенок знает, чем сказка закончится, и ему хочется еще раз подтвердить, что все в жизни идет своим чередом и концовка та же, какая была вчера и позавчера.
Функция сказок сместилась
Проблема актуальности старых сказок сейчас чувствуется достаточно остро. Мы понимаем, что не можем прямо, непосредственно донести до ребенка идею о добре и зле, о том, что хорошо, а что плохо. Почему? Потому что эта мысль не будет им воспринята ввиду несформированности абстрактного мышления. Поэтому нам нужно достаточно сложные вещи о добре и зле, правильном и неправильном доносить очень простым и конкретным языком, на ясных и понятных примерах.
Сказка позволяет это делать или, по крайней мере, позволяла делать раньше. Но в связи с трансформацией общества многие сказки сейчас несут не сколько воспитательную функцию и не учат добру, сколько являются транслятором традиций, обычаев и идентичности. Функция сказок несколько сместилась с воспитательной на культурологическую. Сейчас они представляют больше ценность в культурном плане.
В связи с этим много усилий психологов направлено на разработку собственных сказок. Например, какая из традиционных сказок может донести идею о ценности личности человека? О том, что каждый человек представляет самоценность. Да, пожалуй, никакая. Этой идеи нет ни у братьев Гримм, ни в народных сказках. Поэтому придумываются новые сказки с современными сюжетами.
Здесь можно отчетливо проследить конфликт поколений в восприятии старых и новых сказок. Можно увидеть достаточно острую негативную реакцию на новые сказки о том, что они непонятны с традиционалистской точки зрения. На самом деле они несут ровно те же самые функции, которые ранее несли традиционные сказки.
- Все сказки несут мораль…
- Да, это то, для чего сказки предназначались, их воспитательная функция заключается в том, чтобы донести до ребенка основные моральные принципы о том, что хорошо, что плохо. Эти образные, яркие, красочные примеры очень хорошо ребенком усваиваются.
- Почему сказки со временем утрачивают свою ценность для ребенка?
- С появлением абстрактного мышления уже в младшем школьном возрасте значимость сказки для ребенка начинает теряться, и на смену сказке приходят другие, более сложные литературные формы, например, басни, притчи.
Может показаться, что притчи - это какой-то архаизм, ушедший в прошлое, но нет, они очень хорошо используются в психотерапевтическом процессе со взрослыми. С детьми работает сказкотерапия. Если говорить о притчах, то здесь работает другой механизм. Притча позволяет человеку поменять угол зрения - эзоповым языком взглянуть на себя и ситуацию с другой стороны.
Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».
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