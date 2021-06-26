Сила - в сказках

Почему дети так любят волшебные истории с хорошим финалом?





Сказки, как и общество, претерпевают изменения, можно отследить эволюцию их гуманизации. Например, в адаптации Алексея Толстого уже нет кровавых подробностей, здесь упор сделан на морально-этический аспект. Мир, общество, социальные связи и отношения постоянно меняются. Я не раз говорил о том, что скорость этих изменений в последние десятилетия просто огромна. Поэтому во многом оказывается так, что те сказки, которые нам в детстве читали, не очень приспособлены для современных реалий.

- Когда мы вспоминаем сказки и мультики из детства, нам кажется, что они были добрее. Это наши индивидуальные особенности восприятия, так?





- Скорее всего, это искажение восприятия, мы вспоминаем не саму сказку или мультфильм, а наше впечатление о нем, те эмоции, которые переживали в детстве. Удивительно в этом плане, что когда мы снова возвращаемся к любимым сказкам, они нам кажутся совершенно не такие, какими их представляли. Многие вещи видятся достаточно удивительными, а может, и неприемлемыми.





- Зачем взрослые рассказывают ребенку сказки?





Если рассматривать сказку с трех ее основных функций, то с учетом того, что она задействует те механизмы, которые в данном возрасте у ребенка наиболее чувствительны, она становится очень хорошим инструментом. Например, в сказкотерапии. Мало кто знает, что сказки обладают психотерапевтическим эффектом. Именно поэтому они используются в психотерапии - с помощью сказочного образа легко усвоить новый материал, установить нравственные понятия, научить способам и правилам поведения, показать, как справляться со страхами и тревожными состояниями. Весь этот арсенал сказок используется в сказкотерапии – лечении сказкой.





Здесь можно отчетливо проследить конфликт поколений в восприятии старых и новых сказок. Можно увидеть достаточно острую негативную реакцию на новые сказки о том, что они непонятны с традиционалистской точки зрения. На самом деле они несут ровно те же самые функции, которые ранее несли традиционные сказки.