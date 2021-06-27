График уборки подъездов, средства защиты от вирусов и кешбэк за детский отдых

На вопросы отвечают юристы и специалисты ведомств



График уборки подъезда



«Сколько раз должны убирать в подъезде? Не могу понять, за что мы платим».

Эпова М. В., Улан­-Удэ.



Отвечает юрист Елена Федорова:



— С 1 марта в РФ начали действовать новые СанПиН о санитарном содержании поселений и эксплуатации помещений. В частности, ужесточена санитарная норма к частоте влажной уборки — с применением чистящих и моющих средств. В помещениях общего пользования МКД хозяйствующим субъектом, осуществляющим управление этим домом, с 1 марта 2021 года такая уборка должна проводиться ежедневно (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3).



Ранее санитарных требований к частоте такой уборки не было. Минимальный перечень работ и услуг управляющей компании в многоквартирном доме (МКД) не требует какой­-то специальной частоты уборки, как и Правила содержания общего имущества в МКД. Нет таких норм и в Правилах управления МКД, а п. 4.8.14 Правил и норм техэксплуатации жилфонда № 170 требует гораздо меньшего:



— обметание окон, подоконников, отопительных приборов на лестничной клетке — не реже одного раза в пять дней;

— обметание стены там же — не менее двух раз в месяц;

— мытье лестничной клетки — не реже одного раза в месяц.



Чуть более строгие рекомендации представлены в МДК 2–04.2004 по содержанию и ремонту жилфонда (не обязательны к исполнению):



— влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей, а также мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов — ежедневно;

— влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа — раз в неделю;

— мытье лестничных площадок и маршей — раз в месяц.



Как правило, частоту уборки определяют и в договоре управления МКД. Ежедневная мойка всего дома — это очень высокий стандарт содержания жилья, который, как правило, не выходит за пределы МКД бизнес­ или премиум-­класса.



Поправки в СанПиН № 2.1.3684–21, а следовательно, правило «проснулся — помыл полы в МОП» могут и вовсе отменить: общественный резонанс вокруг этого нововведения демонстрирует, что население не готово платить за еврочистоту и гигиену в МКД, а поднимать тариф на ЖКХ в нынешних условиях может быть не самым удачным решением.



Средства защиты от вирусов



«Какие кожные антисептики лучше?»

Светлана М., Улан­-Удэ.



Отвечает Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия:



— В момент выбора, какое именно средство приобрести, стоит обратить внимание на спектр действия антисептика, содержание спирта, а также внимательно изучить инструкцию для того, чтобы понимать, сколько времени его нужно втирать в кожу и в каком количестве использовать.



При выборе дезинфицирующего средства всегда нужно обращать внимание, на возбудителей какой этиологии он воздействует. Если вы выбрали средство только с антибактериальным действием, то имейте в виду, что в период распространения ОРВИ, гриппа и других респираторных заболеваний он вам может не помочь, так как эффективность этого средства в отношении вирусов не изу­чалась. В таком случае стоит выбрать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. Чтобы понять, на каких возбудителей воздействует средство, необходимо прочитать инструкцию.



В состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60–80% изопропилового или этилового спирта.



Важно понимать, что потереть антисептик между ладонями в течение 5 секунд недостаточно. В инструкции по применению стоит обратить внимание на время экспозиции и количество средства, которое необходимо для однократной обработки рук. Обработка рук антисептиком включает в себя тщательную обработку кожи между пальцами, кончиков пальцев, втирание средства до полного высыхания, но не менее 30 секунд. В инструкциях к некоторым кожным антисептикам есть рекомендации проводить эту процедуру трижды и не менее двух минут, чтобы убить все вирусы.



Обучение безработных



«Интересно, какие государственные программы переобучения есть для безработных?»

Без подписи.



Отвечает юрист Елена Федорова:



— С 5 июня 2021 года для потерявших работу граждан доступны программы переобучения и дополнительного профобразования с возможностью дальнейшего трудоустройства (Постановление Правительства РФ от 27 мая 2021 г. № 800).



Для каждого региона Роструд определяет квоту на обучение.



Стать участниками программ также могут:



— лица в возрасте 50 лет и старше;

— граждане предпенсионного возраста;

— женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет;

— женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста.



Организаторами обучения выступает Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), Томский госуниверситет и Российская академия народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ. В частности, они проводят квалификационный отбор образовательных организаций, где можно пройти обучение. Затраты возмещаются с помощью грантов.



Заявку на прохождение обучения можно подать через Общероссийскую базу вакансий «Работа в России». Она рассматривается в течение 15 рабочих дней. Прописаны основания для отказа.



Кешбэк за детский отдых



«Отправили дочку в детский лагерь на море. Слышала, что можно вернуть часть денег, потраченных на путевку, так ли это?»

Н.Н., Улан­-Удэ.



Отвечает юрист Елена Федорова:



— Да, можно, но при определенных условиях. С 25 мая 2021 года стартовала программа детского туристического кешбэка: она позволяет вернуть до 50% стоимости путевки в детский лагерь, но не более 20 000 рублей за одну туристскую услугу и только, если оплата произведена картой «Мир». Теперь же правительством РФ утвержден механизм возмещения части потраченных средств тем гражданам, которые приобрели путевки для детей в летний лагерь до старта программы (Постановление Правительства РФ от 11 июня 2021 г. № 906).



Для получения выплаты нужно направить заявление через Личный кабинет на едином портале Государственных и муниципальных услуг в период с 15 июня по 20 октября 2021 года (включительно), но не ранее срока окончания предоставления туристской услуги.



К заявлению следует приложить электронные образцы оригиналов договора об оказании туристской услуги и кассового чека или бланка строгой отчетности в электронном виде (при наличии).



Количество заявлений от одного получателя не ограничено.



Важно:

• у заявителя и ребенка должно быть гражданство РФ;

• ребенок не достиг 18 лет на дату начала смены;

• путевка оплачена до 00 часов 00 минут по московскому времени (включительно) 25 мая 2021 года;

• смена в лагере приходится на период с 10 мая до 20 сентября 2021 года (включительно).



«Десятина» незаконна



«За много лет у меня дома накопился целый пакет мелочи, которую сейчас даже и не используют. В банке сказали, что примут, но возьмут комиссию за пересчет. Это правильно?»

Бидагаров В., Улан­-Удэ.



Отвечает юрист Елена Федорова:



— Нет, неправильно. Банкноты и монеты Банка России обязательны к приему по нарицательной стоимости при осуществлении всех видов платежей, для зачисления на счета, во вклады и для перевода на всей территории Российской Федерации. Прием монет является обязанностью банка, а их пересчет при зачислении на банковские счета и осуществлении перевода не может рассматриваться как отдельная самостоятельная услуга (Информационное письмо Банка России от 10 июня 2021 г. № ИН 06–59/38).

Таким образом, установление банком комиссионного вознаграждения за совершение указанных действий не допускается.



Если начало больничного совпало с рабочим днем



«Как оплачивать больничный, открытый после окончания рабочего дня?»

М. Н. Стрельцова, Улан­-Удэ.



Отвечает юрист Елена Федорова:



— За ответом на этот вопрос пришлось обратиться в суд. Приведем пример: 15 февраля, отработав полный рабочий день, сотрудница учреждения обратилась в поликлинику, где ей тем же днем открыли больничный. Период нетрудоспособности длился до 27 февраля включительно. По мнению работодателя, оплачивать дни болезни следовало следующим образом:



• первый день — 15 февраля — оплачивается как отработанный, то есть за него будет выплачена зарплата;

• за второй и третий дни — 16 и 17 февраля — пособие выплачивает работодатель за счет собственных средств;

• четвертый и последующие дни — с 18 по 27 февраля — оплатить должен ФСС России.



Но Фонд с таким подходом не согласился. По мнению ФСС, если за отработанный день, совпавший с первым днем листка нетрудоспособности, работник получил заработную плату, это не отменяло обязанность работодателя выплатить ему пособие за первые три дня нетрудоспособности — с 16 по 18 февраля.



Однако судьи на всех уровнях рассмотрения дела признали позицию ФСС России ошибочной. По Федеральному закону от 29 декабря 2006 г. № 255­ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» об обязательном социальном страховании период временной нетрудоспособности и отсчет трехдневного срока, за который пособие выплачивается за счет средств работодателя, начинается с даты наступления страхового случая, а она определяется днем выдачи листка нетрудоспособности. Первый день нетрудоспособности, за который работнику была выплачена зарплата, вычитается из числа трех дней, пособие за которые выплачивается за счет средств работодателя. Пособие за счет средств ФСС России выплачивается начиная с четвертого дня временной нетрудоспособности и не ставится в зависимость от иных обстоятельств. Фонд не имел права применять иной порядок исчисления этого срока и предлагать учреждению оплатить пособие за четвертый день нетрудоспособности за счет собственных средств. Оплатив работнику 15 февраля как рабочий день, учреждение правомерно выплатило пособие по больничному за два последующих дня — 16 и 17 февраля.



Льготный проезд для семей с детьми



«К стыду своему, в свои 46 лет нигде не была. У меня четверо детей, мечтаю когда­-нибудь попутешествовать с ними, но это очень дорого. Одни билеты сколько стоят, а субсидированные не достать, заканчиваются еще весной…»

Мария Г­ва.



Отвечает юрист Елена Федорова:



— Есть хорошая новость: Михаил Мишустин утвердил правила льготного проезда семей с детьми на железнодорожном транспорте. Соответствующее Постановление Правительства РФ от 9 июня 2021 года № 8751 опубликовано на его официальном сайте сегодня.



Семьи с детьми до 18 лет, путешествующие по России на поездах дальнего следования, смогут купить билеты по льготному тарифу, рассчитываемому как разница между стоимостью билета в купе и 50% стоимости проезда в плацкартном вагоне. Для применения к ним льготного тарифа пассажирам потребуется предоставить документы, подтверждающие степень родства. При этом, если оформление билетов осуществляется лицами, имеющими право оплаты стоимости проезда со скидкой или бесплатного проезда, льготный тариф к ним применяться не будет.



