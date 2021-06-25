Житель Бурятии получил условный срок за убийство кота

Мужчина из Селенгинска до смерти замучил животное на глазах у детей



Житель Кабанского района получил срок за жестокое обращение с животным с применением садистских методов. 60-летний мужчина на глазах у детей мучил кота.



В минувшем марте жалостливая жительница поселка Селенгинска запустила к себе в квартиру кота, чтобы покормить бездомное животное, обитающее в подъезде. Женщина рассказала, что как только пушистый гость поел, он спрятался от хозяйки. Лишь на следующий день она смогла найти кота за стиральной машинкой. Но так как достать его оттуда самостоятельно не могла, то в помощь позвала соседа.



Мужчина откликнулся и зашел к соседке. Достал кота, но тот вырвался и спрятался под ванну. И снова сосед полез вытаскивать животное. Как только пушистый кот попал в мужские руки, его тут же отправили в сумку, приготовленную хозяйкой. Женщина попросила вынести из квартиры царапающееся животное и выпустить его там на волю.



Сосед взял сумку, вышел из дома и направился к мусорным бакам. Там, с его слов, кот стал вылезать из сумки и царапаться, что сильно разозлило мужчину. Он запихал животное обратно и замучил до смерти.



Страшную картину заметили два школьника, возвращавшиеся домой после учебы. Их внимание привлекла сумка, в которой «что-то шевелилось и торчал пушистый серый хвост», из чего они заключили, что там кот или кошка. Поначалу мальчики испугались и отошли, а потом один из них достал телефон и начал снимать видео. Позже оно стало вещественным доказательством по делу. Страшную сцену расправы заметила проходящая мимо женщина, которая позвонила в полицию. После мужчина выбросил животное в помойку, сумку после этого отдал соседке, не став ей рассказывать о печальной судьбе кота. По возвращении домой мужчину задержали полицейские и препроводили в отдел. Там он признался в убийстве кота. Экспертиза показала, что у животного разорваны органы, а также многочисленные переломы костей черепа.



Следствие предъявило мужчине обвинение по статье «жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, в присутствии малолетнего, с применением садистских методов».



- Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно, условно, с испытательным сроком в один год, - сообщила Татьяна Казанцева, помощник прокурора Кабанского района Бурятии.



Приговор вступил в законную силу.



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