В Бурятии нашли мужчину, утонувшего в Хилке

Он прыгнул в реку, начал плыть, но на берег так и не вернулся



Сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) нашли найдено тело утонувшего в реке Хилок в районе села Харитоново Тарбагатайского района. Тело передано сотрудникам полиции, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Как сообщал



Тогда спасателями было обследовано 50 км акватории вверх по течению реки Хилок и обратно. Поиск результатов не дал. 24 июня спасатели обследовали еще 70 км реки и нашли тело. Работы завершены.



С начала 2021 года в республике утонули девять человек. В их числе– четверо детей. Основная причина этих несчастных случаев - нарушение правил поведения на воде. Заметим, что из-за холодного июня купальный сезон в республике по-настоящему только начинается.



Фото: pixabay.com

Сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) нашли найдено тело утонувшего в реке Хилок в районе села Харитоново Тарбагатайского района. Тело передано сотрудникам полиции, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Как сообщал «Номер один» , 20 июня спасатели БРПСС выезжали на поисковые работы в Харитоново. Там утонул мужчина 1996 года рождения. Очевидцы сообщили, что молодой человек совершил прыжок в воду, а после этого начал плыть, но на берег он так и не вернулся.Тогда спасателями было обследовано 50 км акватории вверх по течению реки Хилок и обратно. Поиск результатов не дал. 24 июня спасатели обследовали еще 70 км реки и нашли тело. Работы завершены.С начала 2021 года в республике утонули девять человек. В их числе– четверо детей. Основная причина этих несчастных случаев - нарушение правил поведения на воде. Заметим, что из-за холодного июня купальный сезон в республике по-настоящему только начинается.Фото: pixabay.com