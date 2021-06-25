«Лесной спецназ» Бурятии отправился в Якутию

В соседнем регионе складывается очень сложная лесопожарная обстановка



Сотрудники Забайкальской базы авиационной охраны лесов отправились в Якутию для помощи в тушении сложных лесных пожаров. Такое решение принято штабом по тушению лесных пожаров Бурятии, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



«По данным Авиалесоохраны, в Якутии сейчас складывается очень непростая лесопожарная обстановка. За последние сутки тушили 120 лесных пожаров на площади более 60 тысяч гектаров. Ещё 37 пожаров на площади более 30 тысяч гектаров находятся в зоне авиамониторинга» - рассказал зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.



На помощь отправилась группировка из специалистов Баргузинского, Багдаринского, Хоринского и Улан-Удэнского авиаотделений. Координатором группы назначен один из опытнейших инструкторов Забайкальской базы авиационной охраны лесов Александр Миловидов.



«Ранее мы отправили 30 человек на помощь в ликвидации сложных пожаров Иркутской области. В сводном плане тушения лесных пожаров республики предусмотрены силы и средства для межрегионального маневрирования. На боевом посту Бурятии сейчас стоят более 170 парашюстистов и десантников-пожарных» - рассказал Григорий Сердюков, руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов.



С собой у лесного спецназа – более 2 тонн груза. В мешках и ящиках- все, что может понадобиться в непроходимой тайге: теплые вещи, еда, посуда, лопаты, мотопомпы, пожарные рукава, ранцевые лесные огнетушители, воздуходувки, каски, рации и другое оборудование. Специалисты отправились в командировку до стабилизации лесопожарной обстановки в Якутии.



«Я работаю в лесной сфере уже больше девяти лет. За это время побывал во всех районах республики, был в Иркутской области. В Якутии леса немного отличаются от наших, но я думаю, что мы справимся. Настрой самый боевой. Тушить пожары готовы хоть сейчас» - поделился инструктор Забайкальской базы авиационной охраны лесов, Сергей Молчанов.



Фото: РАЛХ

