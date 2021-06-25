В Бурятии правоохранители «шерстят» Иволгинское лесничество

Под следствием уже двое его сотрудников, которым инкриминируется «превышение должностных полномочий»



В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении лесничего отдела организации и обеспечения деятельности Иволгинского лесничества. Шестидесятилетний мужчина подозревается в «превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, в ноябре 2019 года местная жительница республики обратилась с заявлением в Иволгинское лесничество о выделении ей лесной деляны для строительства. Лесничий, зная о том, что указанный участок леса имеет статус особо защитного, где запрещается сплошная рубка лесных насаждений, заключил договор купли-продажи лесных насаждений.



В соответствии с договором в собственность заявителя были переданы лесные насаждения для заготовки древесины. После на территории особо защитного участка леса была произведена сплошная рубка объемом 113 кубометров. Ущерб Лесному фонду РФ оценивается в 5,5 млн рублей.



Преступление выявлено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии. Уголовное дело возбуждено на основании предоставленных ими материалов с результатами оперативно-розыскной деятельности.

Ведется следствие.



Обращает на себя внимание, что это уже второе уголовное дело в отношении сотрудников Иволгинского лесничества.



Фото: buryatia.sledcom.ru В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении лесничего отдела организации и обеспечения деятельности Иволгинского лесничества. Шестидесятилетний мужчина подозревается в «превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По данным следствия, в ноябре 2019 года местная жительница республики обратилась с заявлением в Иволгинское лесничество о выделении ей лесной деляны для строительства. Лесничий, зная о том, что указанный участок леса имеет статус особо защитного, где запрещается сплошная рубка лесных насаждений, заключил договор купли-продажи лесных насаждений.В соответствии с договором в собственность заявителя были переданы лесные насаждения для заготовки древесины. После на территории особо защитного участка леса была произведена сплошная рубка объемом 113 кубометров. Ущерб Лесному фонду РФ оценивается в 5,5 млн рублей.Преступление выявлено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии. Уголовное дело возбуждено на основании предоставленных ими материалов с результатами оперативно-розыскной деятельности.Ведется следствие.Обращает на себя внимание, что это уже второе уголовное дело в отношении сотрудников Иволгинского лесничества. Как сообщал «Номер один» , ранее под следствием оказался 58-летний главный лесничий – начальник отдела организации и обеспечения деятельности Иволгинского лесничества. Фабулы дел схожи как две капли воды и касаются событий 2019 года. Заметим, это лесничество опекает, по сути, пригородную тайгу вокруг Улан-Удэ.Фото: buryatia.sledcom.ru