В больницу Улан-Удэ поступила новая техника для лечения пациентов с ковидом

В БСМП прибыли аппараты инвазивной вентиляции легких для реанимационных отделений

24 июня в больницу прибыли 8 новых аппаратов инвазивной вентиляции легких для реанимационных отделений. Уже сегодня к ним подключат нуждающихся пациентов.Особенностью аппаратов ИВЛ HAMILTON-C1 является то, что их можно использовать также и для неинвазивной вентиляции легких. Их отличает высокая производительность, универсальность, простота в использовании и максимальная мобильность.Аппараты идеально подходят для размещения в палатах и при транспортировке внутри медучреждения пациентов, находящихся на длительной терапии.Всего за последний период в больницу поступило также 35 концентраторов и 7 аппаратов неинвазивной вентиляции легких. Все они уже в работе и помогают в лечении пациентов.Фото: БСМП