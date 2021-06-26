Жительница Бурятии через суд получила статус труженика тыла

Прокурорская проверка показала, что в годы войны женщина действительно работала в колхозе



Прокуратура Закаменского района провела проверку по обращению местной жительницы по вопросу получения статуса «Ветеран Великой Отечественной войны» (труженик тыла).



Установлено, что в годы Великой Отечественной войны женщина трудилась в колхозе «III Интернационал» Закаменского района. Совместно с другими детьми она пасла скот, занималась дойкой коров, работала в поле на сенокосе.



В архиве администрации муниципального образования «Закаменский район» сведения о работниках в годы войны не сохранились.

В связи с этим прокурор района направил в суд заявление об установлении факта трудовой деятельности заявительницы во время Великой Отечественной войны.



Закаменский районный суд требования прокурора удовлетворил. Период работы в колхозе подтвержден свидетельскими показаниями граждан, которые работали вместе с женщиной в годы войны.



Решения суда не вступило в законную силу.



Фото «Номер один»