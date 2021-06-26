На выезде из Улан-Удэ установили контрольно-пропускной пост

Из-за введенного локдауна он заработает уже завтра, 27 июня



Пост для контроля выезда населения к местам отдыха уже устанавливают на Верхней Березовке.

В соответствии с Указом № 37 Главы Бурятии стационарный контрольно-пропускной пост по ограничению движения транспортных средств в зоны отдыха на Байкале начнет работу в воскресенье, сообщает Управление по ЧС Администрации г. Улан-Удэ.



Пост будет укомплектован из числа сотрудников Администрации Улан-Удэ и ГИБДД.



Напомним, режим нерабочих дней введен в республике Бурятия с 27 июня по 11 июля. На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ, сообщает пресс-служба Главы и Правительства РБ.



Фото: Администрация Улан-Удэ