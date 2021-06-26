В Бурятии впервые зарегистрировано более 300 случаев инфицирования COVID-19 в день

За сутки скончалось 20 человек
По данным Управления Роспотребнадзора по РБ, на 26 июня зарегистрировано 43 314 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением, 22 415 приходится на жителей Улан-Удэ. За сутки прирост составил 305 новых больных.
Из выявленных за прошедшие сутки больных – 216 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. По состоянию на 26 июня число контактных лиц – 15 772 человек.
По данным Министерства здравоохранения РБ, всего выздоровели от COVID-19 – 40432 пациента, дополнительно сняты с наблюдения 573 человек
В стационарах республики получают лечение 3034 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 2705. В отделениях реанимации находится 173 пациента (из них старше 65 лет – 88), на ИВЛ – 133 пациента (из них старше 65 –62), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 98.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 3320 коек: занято – 3034, свободно – 286 коек. Занятость коечного фонда составляет 91,4%.
По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 17059 человек.
Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 1131 человек, 20 больных скончалось за прошедшие сутки (в возрасте до 65 лет – 1 человек, в возрасте 65 лет и старше - 19 пациентов, все - не вакцинированные против новой коронавирусной инфекции).
В лабораториях 8 государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также 1 частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 7127 человек, с нарастающим итогом – 1 104 477 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.
Всего в республику поступило 185050 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 170881 человек (остаток 14169). Завершили вакцинацию 131258. Остаток второго компонента - 53792 единицы.
На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 1880 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 157 879 обращения). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.
Фото https://pixabay.com/ru/