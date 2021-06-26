Мэр города Игорь Шутенков поздравил выпускников-2021 с получением аттестатов



«Дорогие выпускники! Юноши и девушки! От имени Администрации города Улан – Удэ и от себя лично сердечно поздравляю Вас с окончанием школы и получением аттестатов.



Вы вступаете, пожалуй, на самый интересный и важный путь вашей жизни. Путь, на котором закладывается фундамент вашей судьбы. Сегодня вы открываете дверь в новую жизнь, взрослую и наполненную самостоятельными решениями. Сейчас вам предстоит сделать важный выбор своего места в жизни - любимого дела, профессии», - сказал мэр Улан-Удэ.



Игорь Шутенков отметил, что в этом году школьники показали замечательные результаты. В Улан-Удэ каждый седьмой 11-классник окончил школу с отличием. Всего в этом году в городе почти 8 тысяч выпускников девятых и одиннадцатых классов. Ровно столько ребят уже получили билеты во взрослую жизнь.



- Дорогие выпускники! Желаю Вам доброго и легкого пути по взрослой жизни, упорства и целеустремленности. Пусть каждый из вас найдет в этой жизни свое место и обретет счастье. Пусть удача сопутствует вам во всем. Будьте смелыми, ничего не бойтесь и верьте в себя. Будущее в ваших руках! Вперед навстречу победам! – пожелал выпускникам мэр города.



Также Игорь Шутенков поздравил юношей и девушек Улан-Удэ с предстоящим Днем молодежи.



Фото Администрации города Улан-Удэ



