В Бурятии ликвидировано четыре грозовых пожара

Все возгорания ликвидированы



За прошедшие сутки проводились работы по тушению 4 лесных пожаров в Курумканском, Кижингинском и Хоринском районах. Все пожары возникли из-за сухих гроз.



На тушении работал 101 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников.



Задействовано 16 единиц лесопожарной техники. Возгорания ликвидированы на общей площади 28,8 га. На утро 26 июня в Бурятии лесных пожаров не обнаружено.



Лесники напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

Только за прошедшие сутки выявлено 36 нарушений правил пожарной безопасности.



Всего с начала пожароопасного сезона в республике выявлено 1913 нарушений. Рассмотрено более 1 000 административных дел, сумма наложенных штрафов составила 3,2 млн рублей.



Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает - в республике действует особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы запрещено.



Обо всех возгораниях в лесу необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

Фото Республиканское агентство лесного хозяйства



