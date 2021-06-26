В Бурятии нашли нарушения по банкету на Байкале «Опоры России»

Роспотребнадзор возбудил административное производство на ООО «Байкальская Ривьера»
По информации о проведении 24 июня массового мероприятия для участников Совета регионов «Опора России» в отеле «Байкальская Ривьера» в села Гремячинск Управлением Роспотребнадзора по РБ возбуждено административное производство в отношении юридического лица ООО «Байкальская Ривьера».
В ходе обследования предприятия выявлены нарушения: несоблюдение требований по профилактике новой коронавирусной инфекции, требований санитарных правил для предприятий общественного питания.
Стоит добавить, что все участники бизнес-конференции имели отрицательные результаты ПЦР тестов на новую коронавирусную инфекцию.
Напомним, жителей республики возмутило проведение крупного форума на Байкале. На размещенном в сети видео банкета заметно, что гости общаются без масок и не соблюдают меры предосторожности во время коронавируса. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил проверить эти факты санитарному ведомству.
Фото "Номер один"