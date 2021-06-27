В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело за оскорбление чувств верующих

Двадцатилетний горожанин забрался на крышу православного кафедрального собора



В Бурятии в одном из пабликов социальной сети появился пост, в котором содержится видео-материал о непристойных действий молодого человека. Ночью 25 июня юноша, находясь на крыше Свято-Одигитриевского кафедрального собора Улан-Удэ, памятника архитектуры сибирского барокко середины XVIII века, своим неприличным поступком выразил неуважение к обществу и оскорблению религиозных чувств верующих.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Ведутся следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия и сбор доказательной базы.



Как сообщила пресс-служба МВД по Бурятии, полицейским хватило трех часов, чтобы установить и задержать двух правонарушителей, один из которых забрался на крышу православного сбора. Двадцатилетние улан-удэнцы, не учащиеся и не работающие, пояснили, что находились в состоянии алкогольного опьянения. Они принесли извинения за свой поступок.



Фото: pravoslavnaya-buryatiya.ru





