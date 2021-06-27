В Бурятии растет число заражений COVID-19 за сутки. Новый рекорд - 309 человек

Суточное число летальных исходов максимально высоко - 23 случая



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 43 623 Это на 309 случаев больше, чем было в субботу. Из них 52% (22 522) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 154 человека, за минувшие сутки умерли 23 человека, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 218 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 16 795 человек.



В стационарах получает 3 081 пациент с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 2 721. В отделениях реанимации находится 195 пациента (из них старше 65 лет – 94), на ИВЛ – 127пациента (из них старше 65 –61), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 94.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 17 493 человека.



Всего выздоровели от коронавируса 40 539 (+107) человек, дополнительно сняты с наблюдения 538 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 3 390 коек: занято – 3 081, свободно – 309 коек. Занятость коечного фонда составляет 90,8%.



Всего в республику поставлено 185 050 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привит 171 221 человек (остаток вакцины 13 829). Завершили вакцинацию 131 350 человек (остаток вакцины 53 700).



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 6 701 человек, с нарастающим итогом – 1 111 178 человек.



Фото: pixabay.com



