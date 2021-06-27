В Бурятии введена обязательная вакцинация от COVID-19 для «групп риска»

Создание коллективного иммунитета позволит стабилизировать эпидситуацию по новой коронавирусной инфекции



Главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев в связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции подписал постановление о проведении профилактических прививок от COVID-19 отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



«На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Бурятии расценивается как неблагополучная. Темп прироста заболеваемости возрос с 22 мая. Тогда прирост за сутки составил 16%, а в последующие дни увеличился до 59%, - отмечает Сергей Ханхареев, - При анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, удельный вес которых в структуре общей заболеваемости составляет 69%. Отмечается рост числа заболевших лиц, которые активно посещают общественные места и пользуются общественным транспортом. Поэтому принято решение о проведении обязательной вакцинации граждан, подверженных наибольшему риску инфицирования. Создание коллективного иммунитета позволит стабилизировать эпидситуацию по новой коронавирусной инфекции в республике».



Согласно постановлению обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) подлежат следующие категории граждан:



- работники медицинских, образовательных организаций;

- работники социальной сферы (дома престарелых, дома ребенка, дома инвалидов, социальные работники по обслуживанию на дому);

- работники транспорта, транспортных узлов и ЖКХ (транспорт общего пользования, такси, аэропорт, автовокзалы);

- работники сферы обслуживания (торговли, общественного питания, пищевой промышленности);

- служащие (федеральные, муниципальные, органов госвласти республики),

- работники сферы услуг (парикмахерские, ателье, прачечные, химчистки, сауны, бани, салоны красоты, массажные салоны, гостиницы, турбазы, отели);

- работники учреждений культуры, досуга и спорта (дома культуры, детские игровые, развлекательные центры, театры, кинотеатры, спортивные центры);

- работники МФЦ, клиентские подразделения банков, почтовых отделений, единых расчётных центров);

- студенты;

- лица старше 65 лет.



Проведение профилактических прививок необходимо провести в срок до 20 августа вакциной, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации. Должно быть привито не менее 60% от общей численности сотрудников организации.



В связи с введением обязательной вакцинации по эпидпоказаниям министерству здравоохранения республики и руководителям медицинских организаций республики необходимо пересмотреть планы и графики иммунизации по дням в разрезе медицинских организаций с учетом поставленной цели. А также - обеспечить развертывание пунктов вакцинации в необходимом количестве в медицинских организациях, по месту работы, учебы прививаемых, на общественных пространствах с привлечением мобильных выездных прививочных бригад.



Главам муниципальных образований республики необходимо оказать содействие руководителям медицинских организаций в проведении иммунизации в районах, обеспечить контроль за иммунизацией своих сотрудников организациями, индивидуальными предпринимателями.



Постановление не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с порядком проведения вакцинации вакцинами Гам-Ковид-Вак, ЭпиВакКорона, КовиВак.



Именно вакцинопрофилактика новой коронавирусной инфекции является наиболее эффективным профилактическим мероприятием в борьбе с COVID-19, подчеркнули в Роспотребнадзоре.



Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav

