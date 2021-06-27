Минприроды хочет защитить краснокнижные растения от крупных строек

Ведомство подготовило поправки в федеральный закон «Об охране окружающей среды»



Минприроды России подготовило поправки в федеральный закон, направленные на сохранение и недопущение уничтожения краснокнижных растений, в том числе при реализации государственных и федеральных проектов. Проект поправок к статье 60 федерального закона «Об охране окружающей среды» опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщила пресс-служба ведомства.



До настоящего времени действующим законодательством вопросы использования объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу России, не были урегулированы в достаточной мере и предусматривали лишь административную ответственность за их уничтожение. Из-за отсутствия должной нормативной базы подрядчики при реализации значимых государственных и федеральных проектов развития транспортной и социальной инфраструктуры, а также социально значимых проектов газификации регионов и труднодоступных сел, пренебрегали вопросами сохранения и восстановления краснокнижных растений.



Подготовленные департаментом государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России поправки предусматривают, что: «использование объектов растительного мира принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России, допускается в исключительных случаях по разрешению, выдаваемому уполномоченным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды в порядке, предусмотренном правительством РФ».



После принятия поправок правительством России отдельно будет определен порядок использования краснокнижных видов, в котором будут предусмотрены обязательства по восстановлению растений. В частности, обеспечение агротехнического ухода при пересадке изъятых растения до полной их приживаемости, обязательная замена погибших экземпляров.



Если же растение будет пересаживаться за пределы участка его произрастания, то компенсационные мероприятия будут осуществляться в двукратном размере. За уклонение от осуществления таких обязанностей законом предусмотрена ответственность.



Фото: baikalzapovednik.ru/А.Ведерников

