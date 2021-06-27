Баир Цыренов выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы от КПРФ по одномандатному округу №9 в Бурятии

Вячеслав Мархаев возглавил список коммунистов в территориальной группе №4 (Республика Бурятия, Забайкальский край, Амурская область)



КПРФ определилась с кандидатами в депутаты Госдумы России. Территориальную группу №4 (Республика Бурятия, Забайкальский край, Амурская область) возглавил первый секретарь Бурятского рескома КПРФ Вячеслав Мархаев. В этой же группе выдвинуты и секретари Бурятского рескома КПРФ Виктор Малышенко и Баир Цыренов, сообщает сайт БРО КПРФ.



По одномандатному округу №9 (Бурятия) кандидатом выдвинут Баир Цыренов, секретарь Бурятского рескома КПРФ, депутат Народного Хурала Бурятии.



Решение принято 24 июня на втором этапе XVIII Съезда КПРФ, который выдвинул кандидатов в депутаты Государственной Думы восьмого созыва. В работе съезда приняла участие и делегация Бурятского отделения партии в составе Вячеслава Мархаева, Виктора Малышенко и Баира Цыренова.

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«Список, который я возглавляю, включает Забайкальский край, Республику Бурятия и Амурскую область, всего в нем десять человек. По одномандатному округу у нас в Бурятии идет секретарь рескома Баир Цыренов. Если ты вступаешь в схватку, должен всегда рассчитывать на победу. Мы рассчитываем на хороший результат, но многое будет зависеть от нас самих, как мы сумеем сорганизоваться. А источник власти – это народ, все в итоге зависит от него», - прокомментировал эти решения газете «Советская Россия» Вячеслав Мархаев, первый секретарь Бурятского рескома КПРФ.



Фото: burkprf.ru



