В Бурятии скончался прокурор Советского района Улан-Удэ Базар Баторов

Старший советник юстиции умер на 47-году жизни из-за коронавируса



В Улан-Удэ сегодня безвременно ушел из жизни прокурор Советского района Улан-Удэ старший советник юстиции Базар Баторов, сообщили в прокуратуре Бурятии. «Коллектив прокуратуры республики скорбит и выражает глубокое соболезнование родным и близким Базара Николаевича», - говорится в некрологе.



Базар Николаевич Баторов родился 24 ноября 1974 года в селе Тохой Селенгинского района Бурятской АССР. После окончания в 1999 году юридического факультета Бурятского государственного университета принят на службу в органы прокуратуры республики. Работал следователем прокуратуры Кижингинского района, заместителем прокурора Кижингинского, Заиграевского районов, прокурором Тарбагатайского, Баргузинского районов. В марте 2018 года назначен на должность прокурора Советского района Улан-Удэ.



На всех занимаемых должностях Базар Николаевич отстаивал справедливость и конституционные права граждан, зарекомендовал себя квалифицированным юристом, добросовестным и принципиальным работником.



За заслуги в деле укрепления законности и правопорядка, многолетний и добросовестный труд неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации, прокурором Бурятии. Награжден нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации», знаком отличия «За верность закону» III степени.



Причины смерти в официальном пресс-релизе не называются. Однако неофициально коллеги называют причиной скоропостижной кончины юристы коронавирус. Известно, что он находился в реанимации с таким диагнозом.



Фото: epp.genproc.gov.ru