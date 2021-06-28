В Бурятии взяточника заставили вернуть взятки

Инспектор Гостехнадзора за деньги выдавал удостоверения тракториста-машиниста





В декабре 2020 года суд признал бывшего главного государственного инженера-инспектора Гостехнадзора виновным в получении четырех взяток. За денежное вознаграждение в размере 58 тыс. рублей он незаконно выдал четыре водительских удостоверения тракториста-машиниста. Инспектора приговорили к 5 годам лишения свободы условно с запретом занимать должности в органах исполнительной власти сроком на 3 года.

В ходе расследования уголовного дела полученные средства не были обнаружены, в связи с чем прокурор обратился в суд с иском о взыскании с осужденного суммы полученных взяток.«Осужденный полагал, что с учетом назначенного уголовного наказания он не может нести дополнительную ответственность. Однако Гусиноозерский городской суд возражения ответчика не принял и иск прокурора удовлетворил. Решение вступило в законную силу».Фото: «Номер один»