В Бурятии на постах контроля развернули более трехсот автомобилей

В отношении нарушителей антиковидного режима составлены шесть протоколов





В Бурятии подвели итоги первых суток работы постов контроля передвижения населения в направлении популярных мест отдыха. Как сообщили в пресс-службе республиканского правительства, всего за сутки проверено 2669 транспортных средств. За отсутствием подтверждающих документов развернут 331 автомобиль. За нарушения антиковидного режима составлено шесть административных протоколов.

Напомним, с 27 июня в республике организовано 12 постов контроля на выездах из Улан-Удэ, в Тункинском, Иволгинском, Кабанском, Селенгинском районах и в Северобайкальске. Наибольшее количество – 5 блокпостов - работают в Селенгинском районе. Посты функционируют в круглосуточном режиме и будут работать до конца периода самоизоляции населения.Ранее на две недели было приостановлено заселение в коллективные средства размещения, за исключением организованных туристических групп, которые сопровождают туроператоры из реестра, утвержденного Министерством туризма.Также в места отдыха допускаются лица, которые забронировали и оплатили бронирование до 23 июня. Они должны предъявить подтверждающие документы, к которым относятся:- бланк подтверждения бронирования от сайтов бронирования с контактными телефонами гостиницы (booking.com, ostrovok, и т.д.);- фирменный бланк организации - коллективного средства размещения с подтверждением бронирования;- документ, подтверждающий бронирование, с подписью руководителя и печатью организации - коллективного средства размещения.Фото: пресс-служба правительства Бурятии