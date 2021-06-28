COVID-19: Бурятия продолжает двигаться наверх по лестнице, ведущей вниз

В республике поставлен новый суточный рекорд - 315 заболевших



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 43 938. Это на 315 случаев больше, чем было в воскресенье. Из них 52% (22 631) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 175 человек, за минувшие сутки умер 21 человек, в возрасте до 65 лет – три человека, в возрасте 65 лет и старше - 18 человек), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных - 219 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 17 144 человека.



В стационарах получают лечение 3 208 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 2 838. В отделениях реанимации находится 178 пациента (из них старше 65 лет – 94), на ИВЛ – 123 пациента (из них старше 65 – 61), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 93.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 17 816 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 40 644 (+105) человека, дополнительно сняты с наблюдения 452 человека.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 3 446 коек: занято – 3 208, свободно – 365 коек. Занятость коечного фонда составляет 93,1%.



Всего в республику поставлено 192 250 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привит 171 221 человек, завершили вакцинацию 131 350 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 5 180 человек, с нарастающим итогом – 1 116 358 человек.



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