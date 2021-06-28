В Улан-Удэ проводят обработку подъездов

Коммунальщики обеззараживают помещения через сутки

По улице Куйбышева 29 через день обрабатывает подъезды дезраствором, чтобы снизить риск заражения горожан коронавирусом. Как отметили в администрации города, коммунальщики обеззараживают и протирают перила и поручни, дверные ручки, выключатели, почтовые ящики, клавиатуру и двери лифта, подоконники. Лестничные площадки также подлежат обязательной влажной обработке.

– У нас на балансе 17 больших домов. Все дома обрабатываем через день. Дезраствор получаем от МУП «Водоканал» из расчета пять литров на один подъезд. Жители относятся с пониманием к обработке. Ведь это эффективная мера защиты жизни и здоровья. Берегите себя, – сказал директор ООО «ЖЭУ-2» Никанор Шалтыков.

Дезинфицирующее средство является готовым раствором, не требует разведения водой и полностью соответствует всем ГОСТ.

– Средство не имеет ярко-выраженного запаха, не имеет запаха хлора, не агрессивно, не обладает коррозийной активностью. Применяется в лечебно-профилактических учреждениях, на объектах коммунально-бытовой сферы, общественного питания, учреждениях образования, культуры, отдыха и спорта. Уборку можно проводить в присутствии людей, средство не вызывает местно-раздражающего действия и даже разрешено в отделениях неонатологии и детских учреждениях, – сообщили в Комитете городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ.



Напомним, с 25 июня МУП «Водоканал» бесплатно выдает всем столичным управляющим организациям и ТСЖ дезинфицирующий раствор для обработки. Дезинфицирующее средство выдают еженедельно по вторникам и пятницам с 13.00 до 16.00 по адресу: ул. Борсоева, 101.

Всего в запасе предприятия находится более 40 тыс литров дезинфицирующего средства. Письма с рекомендациями Роспотребнадзора ранее были направлены в управляющие организации и ТСЖ.

фото: администрация города