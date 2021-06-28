В Улан-Удэ «Горсвет» могут оштрафовать за смайлики на светофорах

Учреждение не согласовало свою инициативу с ГИБДД





На прошедшей неделе в Улан-Удэ на улице Бабушкина МБУ «Горсвет» в качестве эксперимента наклеило смайлики на стекла светофоров. Смайлики идут трех цветов: «красный» цвет - это грустное лицо, «желтый» - задумчивое лицо, «зелёный» - веселое лицо. В соцсетях горожане положительно отреагировали на новшество. Как сообщили тогда в администрации города, инициатива была согласована с местным управлением ГИБДД.



Однако в самой Госавтоинспекции эту информацию опровергли.



- Управлением ГИБДД эта инициатива не согласовывалась. ГОСТом не предусмотрено нанесение каких-либо изображений на светофоры, в связи с чем в отношении МБУ «Горсвет» возбуждено административное производство, - прокомментировали в ГИБДД Бурятии.



Отметим, за инициативу со смайликами «Горсвету» теперь грозит штраф от двухсот до трехсот тысяч рублей.







фото: скриншот из видео