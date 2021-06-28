В Улан-Удэ планируются гастроли МХТ им. А.П.Чехова

Зрители столицы Бурятии при благоприятной эпидемической ситуации смогут увидеть популярнейшие постановки театра



В Улан-Удэ с 28 августа по 2 сентября планируются гастроли Московского художественного театра им. А.П.Чехова. Они пройдут в рамках федерального проекта «Большие гастроли» при поддержке правительства Бурятии и министерства культуры республики, сообщили в пресс-службе Государственного русского драматического театра им. Н.А.Бестужева



Знаменитый театральный коллектив страны планирует привезти спектакли «Сережа» (16+), «Телефон доверия» (16+) и «Пролетный гусь» (16+). Программа «Большие гастроли» организована «Росконцертом» согласно всероссийскому гастрольно-концертному плану министерства культуры РФ. Улан-удэнские зрители при благоприятной эпидемической ситуации смогут увидеть популярнейшие постановки МХТ им.А.П.Чехова.



Так, 28 и 29 августа в 18.00 на сцене Русского драматического театра им.Н.А.Бестужева запланирован показ спектакля «Серёжа» (16+) по роману Л.Н.Толстого «Анна Каренина» в постановке режиссера Дмитрия Крымова.



«Нам хотелось сделать «Анну Каренину», как очередной бунинский «Солнечный удар» – быстро, нежно и страшно. Но наш спектакль «Сережа» – это не «Анна Каренина». Это спектакль по мотивам великого романа, даже, я бы сказал, по отдаленным мотивам. Там нет ни Левина, ни Кити, ни Стивы Облонского, нет сенокоса, кваса и потной рубахи, нет аппетитных стерлядей и устриц в ресторане и нет потрясающей сцены, когда Каренин пришел к адвокату и, может быть, впервые испытал унижение. Нет сцены скачек, падения Вронского и смерти Фру-Фру, да и паровозика, в общем-то, тоже нет… разве что игрушечный, маленький. Одним словом, это все будет похоже на Толстого, но меньше, короче. Как бы фрагмент. А Сережа — это сын Анны Аркадьевны Карениной, мальчик, тоже восьми лет, который и стоит в центре этого «Солнечного удара», когда все смешалось, не только в доме Облонских, но и вообще, – говорит Дмитрий Крымов.



В 2020 году спектакль удостоен премии «Золотая маска» в номинациях «Лучшая женская роль» (Мария Смольникова) и «Лучшая работа режиссёра» (Дмитрий Крымов).



Далее - 30 и 31 августа в 18:30 - на сцене Бурятского академического театра драмы им.Х.Намсараева должна состоятся комедия «Телефон доверия» (16+) Максима Чертанова. В службу «Телефон доверия» в провинциальном городке обращаются те, кто нуждается в психологической помощи, а в ответ слышат – на что бы они ни жаловались – одни и те же слова: «Да разве это проблемы?!». Пока однажды сотрудник службы не задумывается о реальной помощи одинокому человеку. «С одиночеством может столкнуться каждый, – говорит режиссер Юрий Кравец. – Одиночество сидит внутри нас, и от него не уйти, если мы сами, своими усилиями не захотим изменить свою жизнь».



А 1 и 2 сентября в 18:30 на сцене Бурятского академического театра драмы им.Х.Намсараева пройдет показ спектакля «Пролетный гусь» (16+) Виктора Астафьева. Всё на этом свете вперемешку: горести и радости, безнадёжное одиночество и семейные праздники, жизнь и смерть… Тонкий, щемящий спектакль режиссёра Марины Брусникиной, поставленный по двум рассказам Виктора Астафьева – «Пролётный гусь» и «Бабушкин праздник», посвящён памяти писателя. В 2004 году создатели спектакля были удостоены Государственной премии РФ.



«Бурятия – желанная точка на карте «Больших гастролей». Начиная с 2014 года к нам приезжали Театр им.Е.Вахтангова, Московский театр Et Cetera под руководством Александра Калягина, Государственный академический Малый театр, Санкт-петербургский театр «Мастерская» под руководством Григория Козлова, Московский театр им. Вл. Маяковского. Практически ежегодно мы принимали у себя знаменитые театры России, а жители Бурятии могли увидеть их лучшие спектакли. «Большие гастроли» всегда проходят с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля, участием звезд отечественного театра. Надеемся, что эпидемическая ситуация позволит нам встретить на своей земле прославленный театральный коллектив, – говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Билеты на спектакли Московского художественного театра им.А.П.Чехова можно будет приобрести с 20 июля на сайте Русского драматического театра им.Н.А.Бестужева: grdt.ru.



Фото: grdt.ru

