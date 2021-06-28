В Улан-Удэ продолжают нарушать антиковидные ограничения

Только за сутки в отношении граждан и юрлиц составлены 26 протоколов





27 июня в Улан-Удэ мобильные группы проверили соблюдение антиковидных мер в магазинах, организациях и городском транспорте. Как сообщили в пресс-службе мэрии, за день проверки прошли на 358 объектах, составлено 26 протоколов на граждан, должностных и юридических лиц.

- В связи с введением на территории Бурятии локдауна количество мобильных групп в Улан-Удэ увеличилось до 27 - по девять групп в каждом районе города. Рейды проходят ежедневно, в том числе по вечерам, - сообщил начальник Управления общественной безопасности администрации Улан-Удэ Михаил Слепнев.С 25 по 27 июня нарушение масочного режима как гражданами, так и должностными лицами было зафиксировано в торговом центре «Сагаан Морин», магазине «Мой сон» на Ключевской, магазине «Кари» в торговом центре «Гэлэкси» и других объектах. Кафе в парке им. Орешкова продолжало работать после 21.00, протокол составлен на должностное лицо. В торговых центрах «Форум», «Гэлэкси» и «Рич Монголия» не обеззараживаются поверхности, о чем свидетельствуют нарушения при ведении журналов дезинфекции. Также проверено 40 транспортных средств, 230 пассажиров. Выявлено семь нарушений, за нарушение масочного режима на пассажиров также составлены протоколы.Напомним, с 27 июня по 11 июля в Бурятии введен режим нерабочих дней. На две недели запрещена деятельность всех предприятий за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ.Цель вводимых ограничений - переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд.Фото: мэрия Улан-Удэ