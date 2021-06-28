28.06.2021
В Бурятии в селе Тунка сгорело пустое здание школы

В Бурятии в селе Тунка сгорело пустое здание школы

Вероятной причиной возгорания стал поджог, виновных лиц ищут

В Бурятии ранним утром 27 июня в селе Тунка огнеборцы двух пожарных частей  Тункинского отряда противопожарной службы и добровольной пожарной команды села выезжали на тушение двухэтажного брусового здания не эксплуатируемой школы, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

На момент прибытия пожарных, здание школы уже было полностью охвачено огнем. За полчаса пожарным удалось локализовать и ликвидировать пламя. В результате пожара не эксплуатируемое здание школы сгорело на общей площади 1000 квадратных метров.

Вероятно, причиной возгорания послужил поджог. Виновные лица устанавливаются.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС  

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