В Бурятии в селе Тунка сгорело пустое здание школы

Вероятной причиной возгорания стал поджог, виновных лиц ищут



В Бурятии ранним утром 27 июня в селе Тунка огнеборцы двух пожарных частей Тункинского отряда противопожарной службы и добровольной пожарной команды села выезжали на тушение двухэтажного брусового здания не эксплуатируемой школы, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



На момент прибытия пожарных, здание школы уже было полностью охвачено огнем. За полчаса пожарным удалось локализовать и ликвидировать пламя. В результате пожара не эксплуатируемое здание школы сгорело на общей площади 1000 квадратных метров.



Вероятно, причиной возгорания послужил поджог. Виновные лица устанавливаются.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС



