Федеральные торговые сети поддержали локдаун в Бурятии

Практически все они приостанавливают работу в республике на две недели



Правительство Бурятии достигло договоренностей с федеральными торговыми сетями о приостановлении работы их филиалов в республике на период тотальной самоизоляции, сообщил официальный сайт региона.



Руководителям федеральных системообразующих торговых сетей было направлено обращение о необходимости приостановить работу на территории республики в период тотальной самоизоляции. Поддержку правительству Бурятии оказали «Эльдорадо», «М-видео», «Связной», все магазины одежды и обуви: «Глория Джинс», «Адидас», «Вайлдберриз», «Кари», «Твое», «Остин», «Спортмастер», «H&M», «МВМ», «Обувь России», «Юничел».



Продолжит работу торговая сеть «Детский мир», в ассортименте которой имеется продукция из перечня товаров первой необходимости, детское питание.



«Я бы хотел выразить искреннюю благодарность тем, кто соблюдает все меры ограничений, тому бизнесу, который закрыл свои двери, кто у шел на две недели в режим самоизоляции. Вам, уважаемые коллеги, искреннее спасибо. Это, пожалуй, главный показатель уважения и заботы о своем покупателе, ваша ответственная позиция – это самое дорогое», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов во время посещения ковидного стационара накануне.



На сегодняшний день о намерении продолжить работу в период ограничений заявили две торговые сети «DNS» и «Ситилинк». В рамках федерального законодательства нормативно-правовая база региона не может стать основанием для ограничения работы федеральных сетей. На объектах этих торговых сетей работают мобильные группы, которые следят за обеспечением противоэпидемических мер.



Напомним, работа федерального ритейла во время осеннего локдауна в республике взывала критику со стороны местного бизнеса и населения. Нынешний период ограничений продлится в Бурятии с 27 июня по 11 июля.



Фото: egov-buryatia.ru

