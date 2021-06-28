Отказавшимся от вакцинации жителям Бурятии пригрозили отстранением от работы

До 20 августа должно быть привито не менее 60% сотрудников организаций





Главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев выступил с обращением к жителям республики, в котором объяснил причины принятия решения по обязательной вакцинации , а также последствия отказа от нее.

«Сегодня эпидситуация по COVID-19 в республике крайне неблагополучная. Болеют все: и взрослые, и дети. Болеют и работающие, и неработающие. Поэтому мною подписано постановление о проведении обязательной вакцинации граждан, подверженных наибольшему риску инфицирования. Именно вакцинация является самым эффективным методом в борьбе с COVID-19. Создание коллективного иммунитета позволит нам стабилизировать ситуацию и снизить заболеваемость. Вакцинацию планируем завершить до 1 сентября. Должно быть привито не менее 60% от общей численности сотрудников организации. На сегодняшний день реализация постановления в республике уже начата», - заявил Сергей Ганхареев.Главный санитарный врач также напомнил, что в соответствии с законом «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», а также положениями Трудового кодекса отказ от вакцинации указанных в постановлении категорий граждан может повлечь отказ в приеме на работу или отстранение от работы.Напомним, согласно постановлению, обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) подлежат следующие категории граждан:- работники медицинских, образовательных организаций;- работники социальной сферы (дома престарелых, дома ребенка, дома инвалидов, социальные работники по обслуживанию на дому);- работники транспорта, транспортных узлов и ЖКХ (транспорт общего пользования, такси, аэропорт, автовокзалы);- работники сферы обслуживания (торговли, общественного питания, пищевой промышленности);- служащие (федеральные, муниципальные, органов госвласти республики),- работники сферы услуг (парикмахерские, ателье, прачечные, химчистки, сауны, бани, салоны красоты, массажные салоны, гостиницы, турбазы, отели);- работники учреждений культуры, досуга и спорта (дома культуры, детские игровые, развлекательные центры, театры, кинотеатры, спортивные центры);- работники МФЦ, клиентские подразделения банков, почтовых отделений, единых расчётных центров);- студенты;- лица старше 65 лет.Проведение профилактических прививок необходимо провести в срок до 20 августа вакциной, прошедшей государственную регистрацию в РФ. Должно быть привито не менее 60% от общей численности сотрудников организации.Фото: Роспотребнадзор Бурятии