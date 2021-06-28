В Улан-Удэ разработают единый стандарт обрезки деревьев

Его нарушение будет расцениваться как повреждение зеленых насаждений





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провел онлайн-совещание по проекту постановления, устанавливающему порядок обрезки зеленых насаждений в городе. В нем приняли участие представители Научно-технического совета по озеленению и председатель экономического комитета Хурала Бурятии Анатолий Кушнарев.

В настоящее время в Улан-Удэ обрезка зеленых насаждений проводится всеми заинтересованными лицами, в том числе не имеющими достаточного опыта и знаний в области озеленения. Такие работы ухудшают эстетический облик городского ландшафта.– Такая проблема существует. Подрезку деревьев выполняют не только наши бюджетные учреждения, но все, кто пожелает. Последний случай с магазином на проспекте строителей возле МУП КСК, когда предприниматель обрезал ряд деревьев только для того, чтобы была видна его вывеска. Еще более остро стоит проблема с несанкционированной обрезкой во дворах. Там этим занимаются управляющие компании, вы и сами видели, каким инструментом и как варварски бывает произведена обрезка. Все подрезанные таким методом деревья начинают болеть и погибать. Наглядные примеры есть во дворах на ул. Комсомольской и ул. Гагарина, более двух десятков деревьев подрезано таким методом, – сообщил Игорь Шутенков.В СМИ и соцсетях обеспокоенные горожане не раз публиковали фотографии, на которых видны результаты неквалифицированной и зачастую варварской обрезки деревьев во дворах, выполненных силами управляющих компаний. Комитет городского хозяйства отреагировал на жалобы улан-удэнцев и разработал проект единого стандарта обрезки кроны деревьев в форме методического пособия, основанного на научном подходе с учетом большого практического опыта городского лесничества. В разработке приняли участие ученые БГСХА, БГУ, БурНИИСХа, Лесопромышленного колледжа, а также МБУ «Городское лесничество».– Согласно предложенному порядку индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица должны уведомлять Комитет городского хозяйства о начале работ по обрезке крон деревьев. В случае отсутствия уведомлений и несоблюдения рекомендаций методического пособия по определению видов обрезки крон деревьев и кустарников данные работы будут рассматриваться как повреждение зеленых насаждений, исполнители будут привлекаться к административной ответственности, – заявил председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.Также председатель КГХ предложил, чтобы обрезкой крон деревьев занимались организации, имеющие специалистов с опытом в области озеленительных работ.Анатолий Кушнарев полностью поддержал инициативу проекта.– Что такое обрезка – это, по сути, хирургическая операция. Этот закон нужен, потому что нужно относится к каждому дереву как к живому организму. Меня радует, что отношение к зеленым насаждениям в городе меняется. Что касается закона, то на эту сессию мы не успеваем, поэтому предлагаю начнем его готовить на сентябрьскую сессию, – подытожил Анатолий Кушнарев.Член совета, директор центра ландшафтного дизайна, доцент кафедры лесоводства БГСХА Елена Коновалова сказала о том, что сама лично столкнулась с произволом управляющей компании, которая провела неправильную обрезку во дворе многоквартирного дома, где она проживает.– Мы сами, как жильцы, отдали в управление нашу территорию и наши насаждения. Может быть, мы сами не проявляем интереса и не обращаем внимание. Надо помочь управляющим компаниям, чтобы они нанимали тех людей, которые понимают, как правильно проводить обрезку деревьев, – сообщила она.Еще один член совета, заместитель директора по научной работе и инновациям, БУРНИИСХа Маргарита Сордонова поддержала инициативу об едином стандарте по уходу за деревьями и кустарниками.– Методическое пособие очень актуально, особенно в настоящий момент. Без контроля и надзора управляющие компании делают все, что им заблагорассудится, – отметила она.В настоящее время проект проходит процедуру оценки регулирующего воздействия, он размещен на сайте администрации Улан-Удэ для обсуждения заинтересованными лицами.Фото: «Номер один»