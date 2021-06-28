В Бурятии для отдыхающих открыты турбазы из утвержденного списка

Однако, попасть туда могут только те, кто успел взять билеты до 23 июня

Для местных туристов и отдыхающих по чартерной программе, на период самоизоляции открыты туробъекты из реестра, утвержденного оперштабом, сообщает пресс-служба Минтуризма. Главные условия допуска – это забронированные и оплаченные до 23 июня 2021 года места, наличие результата теста или прививки.

Отметим, реестр турбаз и туробъектов составлялся с учетом противоэпидемических мер, которые обеспечиваются на этих объектах. В них организован особый дезинфекционный режим, термометрия, контроль заселения с отрицательными результатами лабораторного исследования на COVID-19 или людей, завершивших вакцинацию.

Главная задача – исключить неорганизованный туризм, когда нет возможности обеспечивать и контролировать необходимый объём профилактических мер. К подтверждающим документам бронирования и оплаты гостиницы или отеля относятся:

- бланк подтверждения бронирования от сайтов бронирования с контактными телефонами гостиницы (booking.com, ostrovok, и т.д.);

- фирменный бланк организации - коллективного средства размещения с подтверждением бронирования;

- документ, подтверждающий бронирование, с подписью руководителя и печатью организации - коллективного средства размещения.

Для заселения необходимо иметь результаты лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, Методом ИХА, полученного не ранее чем за 72 часа до дня заселения, либо сертификат установленного образца о наличии профилактической прививки против коронавирусной инфекции.





фото: правительство РБ